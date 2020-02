Was für ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen! In der neuesten Promi Shopping Queen-Folge war ordentlich was los: Angelina Heger (27), Sabrina Mockenhaupt (39) und Sophia Vegas (32) durften zeigen, was sie modisch so drauf haben. Drei Ladys, die wohl unterschiedlicher nicht sein könnten – modisch aber alle ganz schön was auf dem Kästchen haben, wie sie in der Folge bewiesen. Das Sendungs-Motto: Weiß ist heiß! Doch wer zauberte letztendlich das beste Outfit?

Angelina legte in einem weißen Overall schon ganz schön gut vor – zusammen mit schwarzen Heels, Spitzen-BH und einer schwarzen Bauchtasche stellte sie ein Outfit vor, für den sie ganze 19 von möglichen 20 Punkten absahnte. Mocki setzte noch einen obendrauf: In einem weißen Zweiteiler – bestehend aus Crop-Top und Rock – und goldenen Accessoires sicherte sie sich die Höchstpunktzahl. Sophia war als dritte auf Shopping-Tour und kreierte einen Ibiza-Hippie-Look im luftigen, weißen Kleid und mit natürlichem Make-up – ein ziemliche ungewöhnliche Erscheinung, die von der Konkurrenz sehr gut aufgenommen wurde. Mit starken 19 Punkten wurde sie belohnt. Entscheidend waren aber letztendlich Guido Maria Kretschmers (54) Punktevergabe: Dabei gab es acht für Angelina und Mocki sowie sieben für die Ex von Bert Wollersheim (68). Damit war klar: Die Langstreckenläuferin machte tatsächlich modisch das Rennen!

Neben der Mode gab es aber auch andere Thematiken: So plauderte Angelina Heger eine süße Anekdote zu einem ihrer liebsten Kleider aus. "Dieses Kleid hatte ich an, als ich und mein Freund das erste Mal so richtig schick Essen waren. Wir hatten einen Tisch in einem Restaurant mit Blick auf das Brandenburger Tor", schwelgte sie in Erinnerungen an ein früheres Date mit Freund Sebastian Pannek (33).

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek bei "Promi Shopping Queen"

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier bei "Promi Shopping Queen"

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger in ihrem "Promi Shopping Queen"-Outfit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de