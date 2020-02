Blümchen macht ihren Namen zum Programm! In den 90er Jahren war die Sängerin zunächst mit Hits wie "Herz an Herz" oder "Boomerang" in aller Ohren. Dann verabschiedete sie sich von ihrem Künstlernamen und trat – wenn überhaupt – nur noch unter ihrem bürgerlichen Namen Jasmin Wagner (39) auf. 2019 gab es dann die große Kehrtwende: Die gebürtige Hamburgerin startete ein 90er-Comeback mit einer Tournee, und dies wieder unter dem Künstlernamen Blümchen. Und damit nicht genug: Blümchen verkauft jetzt sogar eigene Blumen!

Auf der Internationalen Pflanzen-Messe IPM in Essen stellte die 39-Jährige jetzt ihre eigene Pflanzen- und Blumenkollektion mit dem Titel "Diese Pflanzen sind ein Hit!" vor! Mit ihren Followern teilte sie in ihrer Instagram-Story einige Impressionen von dem Event: "Ihr Lieben, hier sind wir im Blumenland – das sind meine Blumenkinder. Wir haben so einen schönen Stand, irre, irre schön!", schwärmte sie und filmte dabei die bunte Blüten-Kulisse. Dann zeigte sie einige Blumentöpfe, darunter Anthurien und Gerberas, sowie einige Arrangements aus ihrer eigenen Blümchen-Kollektion. Ohne Zweifel: Jasmin scheint in ihrer Rolle als Pflanzenmutti regelrecht aufzublühen!

Trotz neuem Standbein will die "Blaue Augen"-Interpretin der Musik künftig weiterhin treu bleiben. Ende März findet ihre Show "Willkommen in meinem Garten" in der Arena auf Schalke in Gelsenkirchen statt. "Ich freue mich schon darauf, den Leuten neue Hits zu präsentieren! Und noch mehr ins Blümchen-Universum einzutauchen", verriet Jasmin kürzlich gegenüber Promiflash.

Getty Images Jasmin Wagner bei der Berlin Fashion Week 2020

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner bei der internationalen Pflanzenmesse 2019

Getty Images Jasmin Wagner posiert

