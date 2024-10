"The Voice"-Kandidat gerührt: Jasmin Wagner überrascht ihn

Am Donnerstagabend bei The Voice of Germany erlebte Kandidat Chris Chalmer aus Wien eine Überraschung, die er nie vergessen wird. Mit seiner brachialen Metal-Version des 90er-Jahre-Hits "Boomerang" wollte er die Coaches von seinem Talent überzeugen. Sein Auftritt beeindruckte nicht nur die Jury, sondern sorgte auch für einen unvergesslichen Moment: Plötzlich stand die Originalinterpretin des Songs, Jasmin Wagner (44) alias Blümchen, persönlich auf der Bühne und überraschte den verblüfften Sänger.

Der Auftritt von Chris löste unterschiedliche Reaktionen bei den Coaches aus. Samu Haber (48) drehte sich als Erster um und rief begeistert: "Let's go!" Kurz darauf folgte Mark Forster (41), der ebenfalls von der ungewöhnlichen Interpretation angetan war. Yvonne Catterfeld (44) und Kamrad hingegen wirkten überrascht und schienen nicht genau zu wissen, wie sie die Metal-Version des Pop-Klassikers einordnen sollten. Doch sie wusste genau, was sie von der Performance hielt: Denn im Publikum tanzte Jasmin begeistert mit! Spontan entschied sie sogar, dem talentierten Kandidaten persönlich zu gratulieren. Singend schritt sie die Treppen herab und umarmte den überwältigten Chris, der gerührt gestand: "Jetzt habe ich ein bisschen Pipi in den Augen."

Für Chris, der seine Leidenschaft für Metal gerne mit den Hits der 90er-Jahre verbindet, war dieser Moment ein wahr gewordener Traum. Die Begegnung mit seinem Idol Jasmin bedeutete ihm enorm viel. Die 44-jährige Sängerin, die in den 90ern mit Songs wie "Herz an Herz" und "Kleiner Satellit" die Charts stürmte, zeigte sich begeistert von Chris' kreativer Neuinterpretation ihres Hits. Ihr spontaner Auftritt bei "The Voice of Germany" sorgte nicht nur bei Chris, sondern auch beim Publikum und den Coaches für große Freude und Gänsehaut.

Joyn/André Kowalski Samu Haber, Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Kamrad bei "The Voice of Germany"

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, Sängerin

