Frisch verheiratet: So verliebt ist Jasmin Wagner noch immer

Jasmin Wagners (44) Leben könnte gerade wohl nicht schöner sein. Die Sängerin ist Mama einer kleinen Tochter und seit einigen Monaten auch glücklich verheiratet. Promiflash traf die 90er-Ikone bei den Bunte New Faces Awards und dort gerät sie richtig ins Schwärmen, als es um ihre Familie geht. "Wir sind immer noch frisch verliebt, wir sind beste Freunde, die verliebt ineinander sind und das ist das schönste Gefühl", freut Jasmin sich. Dass sie und ihr Mann so eine innige Beziehung führen, scheint auch zu bedeuten, dass sie sich niemals langweilen: "Wenn man auch beste Freunde ist, dann hat man ja in seiner Freizeit schon immer seinen Lieblingsmenschen, da hilft das enorm."

Im November 2022 wurde Jasmin zum ersten Mal Mama und wie sie gegenüber Promiflash verrät, ließ die Euphorie zu Hause noch nicht nach: "Das ist tatsächlich große Freude!" Sie sei aber auch gut auf den Nachwuchs vorbereitet gewesen. Weil die 44-Jährige schon einigen ihrer Freundinnen beim Muttersein über die Schulter blicken konnte, habe sie vor der Geburt ihres eigenen Kindes einiges lernen können. "Weil ich auf alles so gut vorbereitet war – auf alles, was schön und alles, was herausfordernd sein könnte – war ich überrascht, wie einfach es fällt. Es ist einfach sehr, sehr schön für meine Tochter zu sorgen und wenn man sehr verliebt in seinen Partner ist, ist es einfach ja die schönste gemeinsame Reise, die man machen kann", schwärmt die Musikerin.

Nach der Geburt ihrer kleinen Tochter ging bei Jasmin alles Schlag auf Schlag. Nur wenige Monate später stellte ihr Liebster ihr die Frage aller Fragen – und sie sagte natürlich "Ja"! Auch mit der Hochzeit fackelte das Paar nicht lange und wagte im September vergangenen Jahres den Weg vor den Traualtar. Die Trauung fand auf einem Golfplatz in Schleswig-Holstein statt, wo die Braut in einem spitzenbesetzten Brautkleid glänzte. Wie Bild berichtete, wurde im Anschluss mit rund 200 Gästen gefeiert. Für Jasmin, die als Blümchen bekannt wurde, ist es bereits die zweite Ehe. In den Jahren 2015 bis 2020 war sie mit Frank Sippel verheiratet.

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner im Dezember 2022 in Hamburg

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner am Tag ihrer Hochzeit, September 2023

