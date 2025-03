Blümchen verabschiedet sich mit großer Tour von der Bühne

Wie die Bild berichtet, hat Jasmin Wagner (44), bekannt als Blümchen, angekündigt, sich nach 30 Jahren von der Bühne zu verabschieden. Die Sängerin, die in den 1990er-Jahren mit Hits wie "Herz an Herz" und "Boomerang" Musikgeschichte schrieb, wird ihre Karriere mit einer großen Abschiedstournee beenden. Diese startet im Mai und führt sie bis November durch mehrere deutsche Städte und die Schweiz. Ein großes Finalkonzert soll es ebenfalls geben, doch wo genau das stattfinden wird, ist noch ein Geheimnis. "Ich lasse den Boomerang ein letztes Mal fliegen", erklärte Jasmin exklusiv gegenüber der Zeitung.

Ihre Entscheidung begründete Jasmin mit Dankbarkeit für die vergangenen Jahrzehnte: "30 Jahre voller Musik, Erinnerungen und unvergesslicher Momente – jetzt ist es Zeit, Danke zu sagen." Mit der "30th Anniversary"-Tour möchte sie ihren Fans die Möglichkeit geben, noch einmal zu feiern und gemeinsam auf ihre unvergleichliche Karriere zurückzublicken. Schon damals war Blümchen eine der erfolgreichsten Eurodance-Künstlerinnen Deutschlands und prägte eine ganze Generation. Millionen verkaufte Singles, unzählige Auftritte und sogar ein Echo-Award unterstreichen ihren Erfolg. Für ihre letzte Show verspricht sie eine Menge Emotionen und Liebe – ein würdiger Abschluss ihrer beruflichen Reise.

Abseits der Bühne hat Jasmin in den vergangenen Jahren auch privat ihr Glück gefunden. Sie wurde vor zwei Jahren Mutter und genießt seitdem das Familienleben in vollen Zügen. Ihre kleine Tochter, die nicht unbedingt in ihre Fußstapfen treten soll, und ihr Ehemann stehen dabei im Mittelpunkt. Jasmin äußerte in Interviews immer wieder, wie glücklich sie sei, diese neue Phase ihres Lebens zu erleben. Nach ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr sowie der Geburt ihres Kindes verändert sich für die Eurodance-Ikone nun vieles – und wie sie selbst sagt, fühle es sich an wie die perfekte Zeit, um ihre musikalische Karriere abzuschließen.

Getty Images Jasmin Wagner aka Blümchen, Sängerin

Jasmin Wagner Jasmin Wagner, Musikerin

