Wünscht sich Jasmin Wagner für Tochter eine Musikkarriere?

Jasmin Wagner (44), besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Blümchen, hat offen über ihre Vorstellungen für die Zukunft ihrer Tochter gesprochen. Die Sängerin, die in den 1990er-Jahren große Erfolge feierte, ist vor zwei Jahren Mutter geworden und könnte nicht glücklicher sein. Für die Zukunft ihres Kindes hat die Musikerin klare Vorstellungen. Obwohl sie selbst eine beeindruckende Karriere im Showbusiness hingelegt hat, möchte sie nicht, dass ihre Tochter automatisch in ihre Fußstapfen tritt. "Ich finde nicht, dass jedes Promi-Kind vor die Kamera muss", erklärt Jasmin im Interview mit Bunte. Sie fügt hinzu: "Ich würde mir wünschen, dass sie ein eigenes, cooles Feld findet, in dem sie glänzen kann und in dem sie nicht gleichgesetzt wird mit mir. Und wenn es Musik sein muss, dann wird es wahrscheinlich was Gegensätzliches."

Eigentlich hatte Jasmin nicht unbedingt geplant, Kinder zu bekommen. Doch jetzt ist sie überglücklich und hat gemerkt, "dass Kinder alles schöner, alles besonderer machen". "Wenn man so verliebt ist in seinen Partner, wie ich in meinen und er in mich, dann ist ein gemeinsames Kind wirklich die schönste Reise", schwärmt die 44-Jährige weiter in dem Interview. Sie empfindet es als Vorteil, erst später Mutter geworden zu sein, da sie nun ihre ganze Aufmerksamkeit ihrer Tochter widmen kann. "Ich stehe in keiner Konkurrenz zu der Zeit mit meinem Kind. Ich vermisse nichts, wenn ich mit meinem Kind zusammen bin", betont Jasmin zusätzlich.

Jasmin eroberte als Teenager unter dem Namen Blümchen die Charts und wurde mit Hits wie "Herz an Herz" und "Boomerang" zur Ikone der 1990er-Jahre. Nach einer Pause vom Rampenlicht widmete sie sich verstärkt ihrem Privatleben und fand in der späten Mutterschaft eine neue Erfüllung. Ihr Kind kam vor rund zwei Jahren zur Welt. Im vergangenen Jahr trat sie dann mit ihrem Liebsten vor den Traualtar und heiratete in Anwesenheit von 200 Gästen im September 2023 auf einem Golfplatz in Schleswig-Holstein.

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner im Dezember 2022 in Hamburg

Getty Images Jasmin Wagner, Schauspielerin

