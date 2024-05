Heiße Posen: Jasmin Wagner schickt Urlaubsgrüße vom Pool

Jasmin Wagner (44) teilt mit ihren Followern auf Instagram zwei Urlaubsbilder, die sich sehen lassen können: "Grüße aus dem Paradies", schreibt die Sängerin passend dazu. Ganz entspannt sitzt sie in einem schwarzen Bikini mit tiefem Ausschnitt und Rüschen im Wasser und versprüht die perfekten Sommergefühle. Zu der sonnigen Stimmung trägt sie eine Sonnenbrille. Auf dem ersten Bild schaut die Sängerin noch in die Kamera, während sie auf dem zweiten Foto entspannt ihren Kopf nach hinten legt. Schon in den letzten Tagen teilte sie mit ihren Fans Einblicke in ihren traumhaften, sonnigen Workation – ein Mix aus Urlaub und Arbeit.

Die 44-Jährige genießt ihre freie Zeit auf Mauritius am Pool. Ihre Fans sind total begeistert von den Schnappschüssen: "Entspannung und Wellness, toller Urlaub", "Ich hoffe, du hast eine gute Erholung vor deiner Tour" und "Da wo du bist, ist überall das Paradies", kommentierten drei Fans. Auf der Trauminsel shootet Jasmin, auch bekannt als Blümchen, aktuell für ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Die Sängerin erholt sich im Urlaubsparadies vor ihrer großen anstehenden Tour.

Von ihren 14 Kilogramm, die sie während ihrer Schwangerschaft zugenommen hat, sieht man heute bei ihren Bikinifotos nichts mehr. Im September 2022 wurde Jasmin zum ersten Mal Mutter. Dass sie mit 42 Jahren ihr erstes Kind bekommen hat, sieht sie als Vorteil – so konnte sie ihren Freundinnen zuschauen und genügend Erfahrungen sammeln, die das Muttersein einfacher machen. Bald geht es für die Sängerin auf große Festivaltour, was sie super mit ihrem Kind vereint, da sie einen routinierten Tagesablauf verfolgt und Unterstützung von ihrer Mutter bekommt.

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, Sängerin

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner im Dezember 2022 in Hamburg

