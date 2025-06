Jasmin Wagner: Nach Bühnenabschied wartet Familienidylle

Jasmin Wagner (45) hat beim Campus-Festival in Konstanz den emotionalen Startschuss zu ihrer Abschiedstour gegeben. Mit 30 Jahren erfolgreicher Karriere als Blümchen im Gepäck beschließt die Sängerin, der Bühne Lebewohl zu sagen. Statt Wehmut überwiegt bei der 45-Jährigen Dankbarkeit: "Wenn ein Märchen auserzählt ist, dann soll man das Buch zuklappen und dankbar sein", sagte sie im RTL-Interview. Ihre Entscheidung, sich von der Musik zurückzuziehen, begründete sie unter anderem damit, mehr Zeit mit ihrer zweijährigen Tochter verbringen zu wollen.

In den kommenden Jahren möchte Jasmin Wagner vor allem die Ruhe des Familienlebens genießen. Mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann, einem dänischen Modeunternehmer, freut sie sich auf gemeinsame Rituale wie das Kuchenbacken am Sonntag oder das Gärtnern zu Hause. "Früher war ich viel mehr in der Welt unterwegs und habe wahrscheinlich irgendwas gesucht. Doch jetzt habe ich diesen Anker in meinem Leben gefunden", erklärte sie freudestrahlend. Besonders angetan ist die Künstlerin davon, ihre Rolle als Mutter intensiv ausfüllen zu können, ohne sich ausgebrannt zu fühlen. "Ich lasse etwas Schönes los, um Raum für anderes zu schaffen", reflektierte sie.

Bekannt wurde Jasmin Wagner in den 1990er-Jahren durch Hits wie "Herz an Herz" und "Boomerang", die sie zu einer Ikone der damaligen Musikszene machten. Schon damals war sie für ihre energiegeladenen Auftritte und ihren einzigartigen Stil beliebt. Ihre Entscheidung, sich von der Bühne zu verabschieden, markiert jedoch keineswegs einen Abschied von all ihren Leidenschaften. Jasmins Fans können sich auf eine liebevoll kuratierte Abschiedstournee freuen, die sie in den kommenden Monaten durch verschiedene Städte führen wird. Dabei betont sie, dass nicht Abschiedsschmerz, sondern die Vorfreude auf den nächsten Lebensabschnitt im Vordergrund steht.

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner am Tag ihrer Hochzeit, September 2023

Anzeige Anzeige