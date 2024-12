Blümchen überrascht TikTok-Organisten mit "Herz an Herz"

Während eines Weihnachtskonzerts in der Kreuzkirche Hamburg-Ottensen hat Jasmin Wagner (44), besser bekannt als Blümchen, für eine besondere Überraschung gesorgt. Die Sängerin stieß spontan zu Organist Alexander Uhl, der durch seine erfolgreichen TikTok-Clips als "DerOrganist" bekannt ist. Gemeinsam mit ihm performte die Musikerin eine spezielle Version ihres Hits "Herz an Herz", wie in einem Video auf Instagram zu sehen und zu hören ist. Der Song wurde eigens für die Edeka-Kampagne "Herzstücke" umgetextet, die die Eigenmarke des Unternehmens bewirbt. Der Auftritt fand vergangene Woche statt und sorgte bei den Konzertbesuchern für große Begeisterung.

Alexander, der mit seinen originellen Orgeldarbietungen Millionen von Klicks erzielt, zeigte sich überwältigt von der Zusammenarbeit. "Es war immer mein Ziel, mit meiner Musik so vielen Menschen wie möglich Freude zu bereiten", schwärmte er laut einer Pressemitteilung des Unternehmens. Das Konzert, das moderne Weihnachtslieder in ungewohnter Orgelbegleitung präsentierte, wurde durch die spontane Performance mit Jasmin zu einem echten Highlight. Für die Kampagne hatte sie dem bekannten Eurodance-Hit eine neue Wendung gegeben, der am Abend seine außergewöhnliche Premiere auf der Kirchenorgel erlebte.

Blümchen wurde in den 90er-Jahren vor allem durch ihren Song "Herz an Herz" bekannt und schafft es mit ihm bis heute, Generationen zu begeistern. Neben ihrer Musikkarriere ist die 44-Jährige auch Schauspielerin und moderiert verschiedene Shows. Privat ist das Gesangstalent vor allem eines: Mutter einer Tochter. Den Vater ihres Kindes heiratete sie wenige Monate nach der Geburt und ist mit ihm überglücklich.

Getty Images Jasmin Wagner aka Blümchen, Sängerin

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner am Tag ihrer Hochzeit, September 2023

