Sie hat das Schwerste überstanden! Anfang Januar konnte Diana June ihr Glück endlich in den Armen halten: Ein Jahr nach dem tragischen Tod ihres ersten Kindes wurde sie erneut Mama. Seitdem schwebt die YouTuberin im absoluten Mama-Glück und gibt nach und nach immer mehr Details zu ihrem Nachwuchs preis. Jetzt verrät Diana, wie die Geburt ihres Sohnes genau verlaufen ist!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die Beauty einen Text, der einen tiefen Einblick in die Entbindung gibt. "Die Geburt hat eine Stunde und 45 Minuten gedauert, also wirklich im Galopp", verkündet die Influencerin fröhlich. Alles in allem sei die zweite Geburt besser als die erste gewesen. "Keine Verletzungen, weder seelisch noch körperlich. Komplett das Gegenteil von der damaligen traumatischen Geburt", betont Diana ausdrücklich.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Neu-Mami in einem Insta-Post berichtet, dass ihr Sohnemann schon zwei Wochen alt ist. Darin gab sie aber auch zu, dass sie noch oft an ihr verstorbenes Kind denken muss. "Ich denke täglich sehr oft an seinen großen Bruder. Der Gedanke, dass wir eigentlich zwei solcher Schätze jetzt neben uns haben sollten, quält mich sehr, wobei ich versuche die Gegenwart zu genießen und bin dankbar, dass uns so ein Wunder geschenkt wurde", schrieb Diana offen und ehrlich.

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian und Ehemann David

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana Junes Sohn Adrian

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June und ihr Sohn im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de