Oliver Pocher (41) kann es nicht lassen! Der Comedian rief vor einigen Tagen die Wendler-Challenge ins Leben – in witzigen Clips parodierte er die Postings von Michael Wendler (47) und dessen Freundin Laura Müller (19). Während das bei seinen Fans hervorragend ankam, war der Schlagersänger deutlich weniger amüsiert: Er teilte seiner Community mit, Oli wegen Beleidigung und Urheberrechtsverletzung anzuzeigen. Der Witzbold machte daraufhin schon deutlich, dass er sich deshalb keine großen Sorgen mache – jetzt setzte er aber noch mal einen obendrauf: Oli provoziert mit einem weiteren Video, in dem er sich über die aktuelle Situation lustig macht!

In einem Clip, den der einstige Let's Dance-Kandidat auf Instagram teilte, sieht man Oli in einer Schneelandschaft. Mit dunkler Sonnenbrille auf der Nase klagt er seinen Fans sein Leid: "Die letzten 24 Stunden waren für mich dramatisch – ich bin von Michael W. und Laura M. verklagt worden und bin auf der Flucht! Ich habe alles stehen und liegen lassen und bin weg." Er sei inkognito unterwegs – sehr weit weg von seinem Zuhause! Dass die Aufnahme natürlich nicht ernst gemeint ist, wird rasch deutlich: Comedy-Kollege Martin Klempnow (46) kommt mit Skiern ins Bild gefahren, erkennt Oli direkt und begrüßt ihn mit den Worten: "Du hier in Kitzbühel, voll cool! Sehen wir uns gleich im Wellness-Bereich? Im Hotel Hilton – hier in Kitzbühel!"

Abschließend kann es sich Oli nicht verkneifen, eines der Wendler-Videos erneut zu parodieren – und dieses auf seine momentane Lage zu beziehen: "Ich wollte euch nur eins sagen: Wenn ich an meine Fans denke, dann kriege ich gerade Gänsehaut, das ist der Wahnsinn, was abgeht – Free Pocher!" Ob Michael und Laura das auf sich sitzen lassen?

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller, Juli 2019, Berlin

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Komiker

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Januar 2020

