Was sagt Oliver Pocher (41) dazu? Die Wendler-Challenge hat eine neue Dimension angenommen: Nachdem der Comedian Michael Wendler (47) in mehreren Parodien ordentlich durch den Kakao gezogen und ihn in einem Interview als Lachnummer der Nation betitelt hatte, zog der 47-Jährige nun rechtliche Konsequenzen. Er und seine Freundin Laura Müller (19) haben den ehemaligen Let's Dance-Teilnehmer angezeigt. Der Pocher hatte auch sofort eine humorvolle Antwort parat!

"Große Neuigkeiten", kündigte der 41-Jährige in seiner Instagram-Story an. Dazu veröffentlichte er einen Screenshot von Wendlers Post, in dem stand, dass er den Komiker wegen Urheberrechtsverletzung und Beleidigung angezeigt habe. "Bin sehr gespannt auf die Anklage" – lautete Olis trockener Kommentar dazu. Außerdem startete er scherzhaft – im Namen seines Anwalts – folgende Umfrage unter seinen Fans: "Ist Michael Wendler die Lachnummer der Nation?"

Die User feierten den Blondschopf für seine lustige Reaktion: "Mag deinen Humor – lass dich nicht unterkriegen", "Du Rampensau – wie geil ist das bitte" und "Das hat meinen Tag gerettet", lauteten unter anderem drei Kommentare auf Olis Insta-Account dazu.

Collage: Instagram/@oliverpocher Michael Wendler und Oliver Pocher

Anzeige

TVNOW Oliver Pocher, Moderator

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de