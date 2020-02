Gibt es bald Nachwuchs? Die Love Island-Turteltauben Yasin und Samira verlieren in Sachen Liebe keine Zeit: Erst im Herbst hatten sich die beiden in der RTL2- Kuppelshow kennen- und lieben gelernt. Aber schon Anfang des Jahres wagten sie den nächsten Schritt: Sie verlobten sich! Bei dem Tempo stellt sich die Frage: Denken die zwei nach dem Heiratsantrag nun auch schon an Kinder?

Gegenüber Promiflash sagte Samira dazu: "Geplant haben wir das noch nicht." Das würde erst nach der Hochzeit kommen. "Wir wollen erst einmal reisen und ein bisschen die Zeit zusammen genießen. Und da steht erst einmal in der nächsten Zeit viel an”, fügte Yasin hinzu. Familie sei wichtig, aber das passe im Moment noch nicht.

Aber warum haben sie sich so schnell verlobt? "Sie ist die Richtige – sie gibt mir auch das Gefühl, dass sie die Richtige ist. Und in den letzten vier Monaten und auch die Zeit, die wir auf 'Love Island' verbracht haben – das war Wahnsinn. Es hat uns halt extrem zusammengeschweißt", beteuert der ehemalige Sportlehrer im Interview.

Instagram / yasin__ca Die "Love Island"-Stars Yasin und Samira

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin

RTL II/Magdalena Possert Samira und Yasin bei "Love Island" 2019

