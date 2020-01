Yasin und Samira geben ein ganz schön flottes Tempo in Sachen Liebe vor. Erst in der vergangenen Love Island-Staffel im Herbst lernte sich das Paar kennen. Bald nach Showende waren die zwei bereits zusammengezogen und vor Kurzem haben sie sich verlobt. Ganz gewöhnlich ist dieser Schritt nach rund vier Monaten Beziehung wohl nicht. Im Promiflash-Interview gaben die beiden nun aber zu verstehen, dass sie eine Verlobung zum jetzigen Zeitpunkt für die absolut richtige Entscheidung halten!

Ihre Liebe sei zwar verhältnismäßig frisch, aber dafür umso intensiver. Der Grund dafür, dass Yasin die Frage aller Fragen so früh stellte, liegt aber auch in seiner vorherigen Partnerschaft: "Ich habe es vorher ja erlebt. Da hat es nichts gebracht, dass ich einige Jahre lang in einer Beziehung war", erklärte er gegenüber Promiflash. Bei seiner Samira sei er sich eben direkt sicher gewesen: "Sie ist die Richtige – sie gibt mir auch das Gefühl, dass sie die Richtige ist. Und in den letzten vier Monaten und auch die Zeit, die wir auf 'Love Island' verbracht haben – das war Wahnsinn. Es hat uns halt extrem zusammengeschweißt", beteuerte der ehemalige Sportlehrer.

Zwar freue sich der Großteil der Fans für die Turteltauben, vereinzelte negative Stimmen, die die Verlobung für übereilt halten, gäbe es aber auch, räumte Yasin ein: "Aber dann sage ich ganz ehrlich: Es gibt kein 'zu früh'. [...] Du kannst zwanzig oder dreißig Jahre warten. Es kann an einem Tag vorbei sein. Ob es also jetzt heute oder morgen ist." Bei ihm und Samira sei schnell klar gewesen, dass sie im Leben die gleichen Ziele verfolgen und diese eben gemeinsam erreichen möchten.

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / samira.bne Yasin und Samira, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / yasin__ca Die "Love Island"-Stars Samira und Yasin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de