Vanessa Bryant (37) ist immer noch völlig fassungslos. Seitdem ihr Mann, Basketball-Star Kobe Bryant (✝41) und ihre 13-jährige Tochter Gianna bei einem Helikopterabsturz vergangenen Sonntag den Tod fanden, gerät ihr Leben aus den Fugen. Nachdem unzählige Basketballkollegen und Freunde bereits ihr Beileid bekundeten, meldet sich nun die hinterbliebene 37-Jährige zu Wort. Im Netz lässt die Witwe ihrer Trauer und ihren Gefühlen freien Lauf!

Am Freitag trug der Basketballverein The Lakers zum ersten Mal nach dem tragischen Unfalltod seines Superstars wieder ein Spiel aus. Jeder einzelne Sitzplatz im Stadion war zu Ehren des verstorbenen ehemaligen NBA-Spielers mit Kobes Trikot geschmückt. Vanessa teilte auf ihrem Instagram-Account eine ganz besonderes Bild des Abends: In der ersten Reihe waren zwei nebeneinander liegende Plätze mit roten Rosen geschmückt. Einer der beiden Plätze zeigte das Lakers-Trikot mit der Nummer 24 – Kobes Spielernummer im Verein. Daneben war ein schwarzes Trikot mit dem Schriftzug "Mamba" und der Nummer zwei – der Spielernummer seiner mit ihm verunglückten Teenager-Tochter Gigi. "Es gibt keine 24 ohne die zwei", schrieb die vierfache Mutter zu der emotionalen Aufnahme. Ihren Kommentar versah sie mit mehreren Herzen und den Hashtags "DaddysGirl" und "Unsere Engel".

Bevor der Anpfiff kam, hielt Kobes enger Freund und Mannschaftskamerad LeBron James (35) eine emotionale Rede. Schon bevor er zu den ersten Worten ansetzte, übermannten den Profisportler die Gefühle. "Wir sind alle am Boden zerstört und verletzt – das Beste, was wir tun können, ist die Unterstützung unserer Familien zu suchen", so der 35-Jährige unter Tränen.

ActionPress Vanessa und Kobe Bryant, März 2018

Anzeige

Instagram / vanessabryant Basketballtrikots für Kobe und Gianna Bryant, Januar 2020

Anzeige

ActionPress LeBron James, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de