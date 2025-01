Kobe Bryants (†) "Achilles Game"-Sneaker werden versteigert

Die legendären Nike-Sneaker, die Kobe Bryant (✝41) am 12. April 2013 während eines denkwürdigen Moments seiner Karriere trug, kommen unter den Hammer. An jenem Tag zog sich der Basketballstar im Spiel seiner Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors einen Achillessehnenriss zu – und verblüffte die Welt trotzdem mit zwei verwandelten Freiwürfen, bevor er unter Schmerzen das Spielfeld verließ. Die Schuhe des Modells "Nike Kobe 8 Elite" dürften laut Auktionshaus Sotheby's einen Verkaufspreis von knapp 580.000 Euro erzielen und gelten als ikonisches Erinnerungsstück an das "Achilles Game", berichtete TMZ Sports.

Der Vorfall, der Kobes unglaublichen Kampfgeist unterstrich, steht bis heute symbolisch für seinen Willen und seine körperliche wie mentale Stärke. Sotheby’s beschreibt die angebotenen Schuhe als einzigartiges Relikt einer historischen Basketballkarriere und lobt dabei auch den außergewöhnlichen Ehrgeiz des Sportlers, der 2020 tragisch bei einem Helikopterabsturz ums Leben kam. "Kobe war mit einem natürlichen Talent für Basketball gesegnet, aber sein unermüdlicher Antrieb und seine Hingabe unterschieden ihn von der Konkurrenz", erklärte Brahm Wachter, Leiter der Abteilung für moderne Sammlerstücke, in einem Statement.

Abseits seiner Erfolge auf dem Court hatte Kobe auch privat einen unvergleichlichen Ruf aufgebaut. Mit seiner Ehefrau Vanessa Bryant (42) hatte er vier Töchter und lebte ein sehr familienorientiertes Leben. Neben Basketball widmete sich Kobe nach seinem Karriereende 2016 verstärkt der Förderung von Nachwuchstalenten und eigenen kreativen Projekten wie seinem oscarprämierten Kurzfilm "Dear Basketball". Sein Wirken und seine Werte prägen bis heute viele Menschen, und selbst Memorabilien wie diese Sneaker tragen dazu bei, seinen Geist und sein Vermächtnis am Leben zu erhalten.

Getty Images Kobe Bryant, Basketballlegende

Instagram / vanessabryant Vanessa und Kobe Bryant

