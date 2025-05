Kobe Bryants (†41) Tochter ehrt ihn bei College-Abschluss

Natalia Bryant (22) feiert – sie hat ihren Abschluss an der University of Southern California in der Tasche. Zu diesem großen Anlass erinnerte sie sich aber auch daran, was sie bereits verloren hat: So erwies sie ihrem Vater Kobe Bryant (✝41) sowie ihrer Schwester Gianna (✝13), die bei einem Helikopterabsturz ums Leben kamen, eine besondere Ehre. Auf ihrer roten Absolventenschärpe war über dem Schriftzug "School of Cinematic Arts" und dem Schlachtruf der Universität "Fight On!" das "Black Mamba"-Symbol aufgestickt, wie ein Bild bei Instagram zeigt. Das Zeichen verbindet sie mit ihrem Vater und ihrer Schwester.

Zahlreiche Promis gratulierten Natalia zum Erreichen ihres College-Abschlusses. "Gratulation. Das ist so eine große Leistung", freute sich beispielsweise Khloé Kardashian (40) mit der 22-Jährigen. Auch Promis wie Jessica Alba (44), Jennifer Garner (53) oder Beyoncés (43) Mutter Tina Knowles (71) würdigten Natalia in den Kommentaren. Schauspieler Michael B. Jordan (38) feierte ebenfalls mit der Tochter des verstorbenen Basketballstars: "Herzlichen Glückwunsch. Die Welt gehört dir." Natalias Mutter Vanessa (43) teilte ebenfalls einige Einblicke in den großen Tag und machte deutlich, wie stolz sie auf ihre Erstgeborene ist.

Das Streben nach Exzellenz scheint bei den Bryants in der Familie zu liegen. 2018 gewann Kobe einen Oscar für den besten Kurz-Zeichentrickfilm. Seine älteste Tochter möchte diesbezüglich in seine Fußstapfen treten. "In 10 Jahren. Ich möchte einen Oscar gewinnen. Ich bin mir nicht sicher, für was oder für welche Oscar-Kategorie, aber das steht auf meiner Liste", erklärte sie 2021 in einem YouTube-Interview. Kobes Hingabe für den Sport und später auch an die Kunst haben Natalia wohl nachhaltig geprägt. Der Basketballprofi kam im Januar 2020 bei einem tragischen Helikopterabsturz ums Leben – Tochter Gianna starb dabei ebenfalls.

Getty Images Natalia Bryant im März 2025

Getty Images Kobe Bryant mit seiner Tochter Natalia im Januar 2005