Vanessa Bryant erinnert zu Biankas Geburtstag an ihren Kobe

Vanessa Bryant (42) hat ihrer Tochter Bianka (8) zu ihrem achten Geburtstag nicht nur liebevoll gratuliert, sondern dabei auch ihrem verstorbenen Papa Kobe Bryant (✝41) gedacht. Auf Instagram teilte die Philanthropin ein herzerwärmendes Foto der Kleinen, die in einem weißen Kleid mit passender Schleife in die Kamera strahlt. Zu dem Bild schreibt Vanessa: "Baby ist heute 8 Jahre alt! Alles Gute zum Geburtstag, unser Sonnenschein. Wir lieben dich so sehr, Bianka!" Sie betont, dass dieser Geburtstag eine besondere Bedeutung habe, da Biankas Alter nun mit Kobes ikonischer Trikotnummer übereinstimmt: "Ich erinnere dich daran, dass dies dein Daddy #8-Jahr ist."

Schon im August sorgte Bianka für einen rührenden Moment, als sie zusammen mit Vanessa den ersten Pitch bei einem Dodgers-Spiel warf. Passend dazu trug die Familie Trikots des Baseballklubs mit der Nummer 24 auf dem Rücken – eine Würdigung von Kobe, der diese Nummer später bei den Lakers trug. Vanessa, die sich liebevoll um ihre Töchter Natalia (21), Bianka (8) und Capri (5) kümmert, hält so die Erinnerungen an Kobe und Gianna (✝13), die 2020 bei einem tragischen Helikopterabsturz ums Leben kamen, lebendig.

Um das Vermächtnis des Profisportlers weiterzuführen, veröffentlichte Vanessa im selben Monat anlässlich seines Geburtstags eine exklusive Modekollektion in den Farben des Basketballteams, die an ihn und Gianna erinnern soll. "Während Kobes gesamter Karriere hat er der Stadt Los Angeles sein Herz geschenkt, während er Lila und Gold trug", erklärte Vanessa und verwies auf die symbolische Bedeutung dieser Farben für seine Liebe zu den Lakers und zur Stadt. Der gesamte Erlös der Kollektion ging an die Mamba & Mambacita Sports Foundation, die sich für die Förderung junger Athleten einsetzt und so Kobes und Giannas Leidenschaft für den Sport weiterträgt.

Instagram / vanessabryant Bianka Bryant im Dezember 2024

Getty Images Vanessa Bryant und ihre Kinder im März 2023

