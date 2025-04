24. Hochzeitstag: Vanessa Bryant zollt Kobe (†41) Tribut

Vanessa Bryant (42) hat am 18. April ihres verstorbenen Ehemanns Kobe Bryant (✝41) gedacht. Anlässlich ihres 24. Hochzeitstags teilte sie auf Instagram ein gemeinsames Foto von der Premiere von "Rush Hour 2" im Jahr 2001, nur wenige Monate nach ihrer Eheschließung. Die Zahl "24" hat dabei wohl eine ganz besondere Bedeutung für sie, denn diese trug der verstorbene NBA-Profi einst auf seinem Trikot bei den Los Angeles Lakers. Kobe und Vanessa hatten sich 1999 kennengelernt und bereits ein Jahr später verlobt. 2001 feierten sie in einer kleinen, privaten Zeremonie mit nur etwa zwölf Gästen in der St. Edward the Confessor Kirche in Dana Point, Kalifornien, ihre Hochzeit.

In den zwei Jahrzehnten ihrer Ehe wurden Vanessa und Kobe Eltern von vier Töchtern: Natalia (22), Bianka, Capri und Gianna (✝13). Die Familie erlitt jedoch einen tragischen Verlust, als Kobe und seine 13-jährige Tochter Gianna am 26. Januar 2020 bei einem Helikopterabsturz ums Leben kamen. In Erinnerung an Kobe und Gianna plant Vanessa die Veröffentlichung des Buches "Mamba & Mambacita Forever". Das Buch, das am 19. August erscheinen soll, zelebriert das Vermächtnis der beiden und erscheint kurz vor dem "Kobe Bryant Day" am 24. August.

Bereits in der Vergangenheit hatte Vanessa immer wieder gezeigt, wie wichtig es ihr ist, das Erbe ihres Mannes und ihrer Tochter am Leben zu halten. So wurde beispielsweise im Sommer 2024 eine Statue der beiden vor der Crypto.com Arena enthüllt, die Kobe und Gianna innig miteinander zeigt. Die Szene basiert auf einem Moment am Spielfeldrand, der sich weniger als einen Monat vor dem fatalen Unfall ereignete. Vanessa betonte bei der Enthüllung, wie viel Kobe seine Rolle als "Mädchen-Papa" bedeutet habe. Mit emotionalen Beiträgen und ihrer philanthropischen Arbeit sorgt sie dafür, dass die Erinnerung an ihre geliebte Familie für immer lebendig bleibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Bryant, Bianka Bryant, Natalia Bryant und Capri Bryant im Dodger Stadion in Los Angeles

Anzeige Anzeige

MEGA Statue von Gianna Bryant und Kobe Bryant