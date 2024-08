Er wäre 46 geworden: Vanessa Bryant zollt Kobe (†) Tribut

Vanessa Bryant (42) hat anlässlich des 46. Geburtstags ihres verstorbenen Ehemanns Kobe Bryant (✝41) eine berührende Hommage geteilt. Am 23. August postete die US-Amerikanerin ein süßes Foto auf Instagram, das sie und den Basketballstar in jungen Jahren zeigt. Auf dem Schnappschuss gibt Vanessa ihrem Liebsten einen Kuss auf die Wange, während er breit in die Kamera grinst. "Alles Gute zum Geburtstag, Kobe. Ich liebe dich für jetzt, für immer und ewig", schreibt Vanessa dazu.

Zu weiteren Ehrungen anlässlich von Kobes Geburtstag zählte auch die Veröffentlichung einer exklusiven Modekollektion der 42-Jährigen, die sowohl an Kobe als auch an ihre Tochter Gianna (✝13) erinnern soll. "Während Kobes gesamter Karriere hat er der Stadt Los Angeles sein Herz geschenkt, während er Lila und Gold trug, und diese Farben repräsentieren seine tiefe Liebe zum Spiel, zu den Lakers und zur Stadt Los Angeles", schrieb sie im Netz, als sie die lila- und goldfarbene Kollektion ankündigte. Der gesamte Erlös der Produkte soll der Charity-Organisation Mamba & Mambacita Sports Foundation zugutekommen.

Kobe und seine Tochter Gianna sind 2020 bei einem tragischen Hubschrauberabsturz in Calabasas ums Leben gekommen. Mit Vanessa hat er neben Gianna noch drei weitere Kinder bekommen: Natalia, Bianka und die kleine Capri, die zum Zeitpunkt des Unfalls erst wenige Monate alt war. Der Sportler und seine Frau hatten sich 1999 bei einem Musikvideodreh kennengelernt und zwei Jahre später das Jawort gegeben.

Gianna, Vanessa, Kobe, Bianka und Natalia Bryant im Dezember 2017

Vanessa und Kobe Bryant im März 2018 in Hollywood

