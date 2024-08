Zu Ehren von Papa Kobe: Bianka Bryant eröffnet Baseballspiel

Für Bianka Bella Bryant (7) gab es gestern einen ganz besonderen Moment! Zu Ehren ihres verstorbenen Vaters Kobe Bryant (✝41) hat sie bei einem Baseballspiel der Los Angeles Dodgers eine außergewöhnliche Aufgabe gehabt: Sie durfte den ersten Pitch werfen. In einem Instagram-Video, welches ihre Mutter Vanessa Bryant (42) teilt, wirft das junge Mädchen selbstsicher den ersten Ball, um das Spiel zu eröffnen. Dieser wird von dem Baseballspieler Mookie Betts (31) gefangen, der ihr im Anschluss direkt ein High Five gibt. Bianka läuft daraufhin zurück zu ihrer Mutter, die sie stolz in den Arm nimmt. Es war ein Moment voller Emotionen, als Bianka das Erbe ihres Vaters fortsetzte, der diese Aufgabe ebenfalls öfters übernommen hatte.

In ihrem großen Moment wurde die Siebenjährige von ihrer Mutter Vanessa unterstützt. Diese teilt im Netz noch weitere Bilder, auf denen man auch Biankas Geschwister Natalia (21) und Capri (5) sieht – sie alle trugen ein passendes Dodgers-Trikot mit der Nummer 24 auf dem Rücken. Die Ziffer hat für die Familie eine besondere Bedeutung, denn ihr verstorbener Vater Kobe hatte als Basketballspieler dieselbe Trikotnummer. 2020 starb er bei einem Hubschrauberabsturz. Seine Tochter Gianna (✝13) kam bei dieser schlimmen Tragödie ebenfalls ums Leben.

Aber es ist nicht das erste Mal gewesen, dass ein Familienmitglied den ersten Wurf bei einem Dodgers-Spiel durchführen durfte, wie das Magazin People berichtet. Im September 2023 hatte Natalia die Ehre und übernahm die Aufgabe – fast 25 Jahre nachdem ihr Vater Kobe den ersten Pitch geworfen hatte. Auch die Stadt Los Angeles hat einen besonderen Tag, um den Sportler noch nach seinem Tod zu ehren. Am 24. August ereignet sich jährlich der Kobe-Bryant-Tag – nur einen Tag später fand das Baseballspiel statt, bei dem Bianka ihren Vater gestern ehrte.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessabryant Bianka Bella Bryant im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gianna, Vanessa, Kobe, Bianka und Natalia Bryant im Dezember 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Geste von Bianka an ihren verstorbenen Vater Kobe? Ich finde das sehr niedlich von ihr! Na ja, ist nicht so mein Geschmack. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de