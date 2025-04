Vandalismus: Tribut an Kobe und Gigi Bryant wurde beschmiert

In Downtown Los Angeles wurde eines der bekanntesten Wandgemälde zu Ehren von Kobe Bryant (✝41) und seiner Tochter Gigi (✝13) Opfer eines schockierenden Vandalenakts. Am 28. April machten Fans und Passanten auf Instagram öffentlich, dass das "Mambas Forever"-Mural an der Ecke Main und 14th Street – gestaltet vom Künstler Louie Palsino, auch bekannt als Sloe Motions – großflächig mit Graffiti und weißer Farbe besprüht wurde. Von dem ursprünglich bewegenden Motiv, das Kobe im Lakers-Trikot zeigt, wie er seine Tochter küsst, ist auf aktuellen Fotos kaum noch etwas zu erkennen. Lediglich der obere Teil von Kobes Kopf und ein Unendlichkeitssymbol sind geblieben.

Für viele Fans galt das Kunstwerk als Symbol für Liebe, Verlust und das Vermächtnis von Kobe im Basketball-Mekka Los Angeles. Laut einem Bericht des People Magazine handelt es sich bei dem Vorfall offenbar nicht bloß um Vandalismus, sondern um eine Auseinandersetzung innerhalb der Streetart-Szene. Im Bereich der Künstlerunterschrift wurden sogar Beleidigungen hinterlassen, die mehrfach übermalt wurden. Wer hinter der Aktion steckt, ist bislang unklar. Künstler Louie Palsino hat inzwischen eine Spendenkampagne gestartet, um das beliebte Tribute gemeinsam mit der Community wiederherzustellen. Die Beschädigung fiel zeitlich mit der Ankündigung von Vanessa Bryant (42) zusammen, bald ein Buch mit über 100 muralen Kunstwerken vorzustellen – als bleibende Erinnerung an Kobe und Gigi.

Seit dem tragischen Unfalltod von Kobe und Gigi Bryant im Januar 2020 sind in Los Angeles und weit darüber hinaus Hunderte von Wandbildern und Streetart-Projekten entstanden, die an den Ausnahmesportler, seine Tochter und ihre bewegende Familiengeschichte erinnern. Vanessa, die gemeinsam mit Kobe zwei weitere Töchter hat, setzt sich seither aktiv dafür ein, das Vermächtnis und soziale Engagement ihres Mannes lebendig zu halten und seine prägende Rolle im Sport und in der Gesellschaft zu würdigen. Die Wandgemälde sind dabei weit mehr als bloße Kunst im öffentlichen Raum – sie spiegeln Trauer, Stolz und Erinnerung wider und schaffen bis heute eine emotionale Verbindung zwischen Fans auf der ganzen Welt und der Geschichte dieser außergewöhnlichen Familie.

Getty Images Kobe Bryant mit seiner Tochter Gianna im April 2014

Getty Images Gianna, Vanessa, Kobe, Bianka und Natalia Bryant im Dezember 2017

