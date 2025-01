Heute jährt sich Kobe Bryants tragischer Tod zum fünften Mal

Die Basketball-Legende Kobe Bryant (✝41) lebt in den Herzen seiner Fans weiter – auch fast fünf Jahre nach seinem tragischen Tod. Am 26. Januar 2020 starb der ehemalige NBA-Star der Los Angeles Lakers im Alter von 41 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz in Los Angeles. Mit an Bord: seine Tochter Gianna Bryant (✝13) sowie sieben weitere Menschen. Seitdem halten seine Witwe Vanessa Bryant (42), die Lakers und zahlreiche Fans auf der ganzen Welt die Erinnerung an Kobe und Gianna lebendig, sei es durch Statuen, sportliche Stiftungen oder Veranstaltungen.

Eine besondere Ehrung wurde Kobe durch die Enthüllung gleich mehrerer Statuen zuteil. Die erste, die vor der Crypto.com Arena in Los Angeles steht, zeigt den verstorbenen Sportler in seiner typischen Pose aus seinem legendären 81-Punkte-Spiel im Jahr 2006. Im August 2024 folgte eine Statue, die ihn gemeinsam mit seiner Tochter Gianna darstellt. Sie zeigt, wie Kobe liebevoll Giannas Kopf küsst. Die Szene ereignete sich bei einem Match am Spielfeldrand – weniger als einen Monat vor dem Helikopterabsturz. Vanessa betonte während der Enthüllung, wie USA today berichtet: "Kobe war der ultimative Mädchen-Papa und Gigi das ultimative Papa-Kind." Eine dritte Statue ist in Planung und soll den 41-Jährigen in seinem Trikot mit der Nummer 24 zeigen, das er in der zweiten Hälfte seiner Karriere trug.

Zu seinem vierten Todestag zollte seine Frau Vanessa ihm auf Instagram Tribut. Zu einem Foto ihres verstorbenen Ehemanns schrieb die 42-Jährige: "Kobes Vermächtnis und seine Verbundenheit mit OC wird für immer gefeiert werden. Diesen Monat wurde er in die allererste Orange County Hall of Fame aufgenommen." Unter dem Beitrag sammelten sich außerdem zahlreiche Kommentare seiner Fans, die ihrer Trauer Ausdruck verliehen. Der Basketballer hinterließ nicht nur seine Frau, sondern auch seine drei Töchter.

Getty Images Kobe Bryant im Januar 2013

Getty Images Kobe Bryant mit seiner Familie, Februar 2018

