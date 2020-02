Stacey Solomon (30) und ihr Freund Joe Swash plauderten offen über ihr Sexleben! Seit Ende 2015 sind die X Factor-Bekanntheit und der Moderator ein Paar. Im Mai vergangenen Jahres brachte die Beauty ihren ersten gemeinsamen Sohn Rex zur Welt. Ihre Beziehung hielt das Pärchen bisher, so gut es ging, aus der Öffentlichkeit heraus – bis jetzt. Die Dreifach-Mutter sorgte für eine überraschende Beichte: Ihr Liebster würde im Bett auf ziemlich versaute Gedanken kommen!

Am Donnerstagabend wird das Couple in Iain Stirlings Show CelebAbility zu Gast sein. Bereits der Vorschau-Clip versprach einige intime Details. Bei einem Spiel kam es zu der Frage, wer die perverseren Vorlieben beim Sex habe: Beide Partner zeigten abrupt das Schild mit Joes Namen nach oben. "Ich mag es einfach normal", gestand Stacey im Gegenzug.

Nach der Geburt von Sohnemann Rex sei die Beziehung der beiden allerdings ordentlich auf die Probe gestellt worden – in dieser Zeit konnten die Turteltauben also nicht all zu viele Gedanken an die Action unter den Bettlaken verschwenden. Inzwischen haben sich die Patchwork-Eltern jedoch gut in ihrer neuen Rolle mit dem Nachwuchs zurechtgefunden.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Januar 2020

Instagram / realjoeswashy Joe Swash mit seiner Freundin Stacey Solomon, Januar 2020

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Freund Joe und Sohn Rex, Dezember 2019

