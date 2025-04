Stacey Solomon und Joe Swash enthüllen Geheimnis ihrer Ehe

Stacey Solomon (35) und Joe Swash geben ihren Fans in ihrer neuen BBC-Reality-Show "Stacey & Joe" Einblicke in ihr turbulentes Familienleben. Das Paar, das seit fast drei Jahren verheiratet ist und fünf Kinder gemeinsam großzieht, sorgt dabei für sowohl humorvolle als auch hitzige Momente. In einer der Szenen der zweiten Folge erzählte Stacey, warum ihre Ehe trotz alltäglicher Herausforderungen funktioniert: "Ich glaube, es liegt daran, dass wir uns nicht oft sehen", sagte sie mit einem Lächeln. Joe stimmte zu und ergänzte, dass die gemeinsame Zeit dadurch bewusster und wertvoller werde. "Du erinnerst dich dann daran, warum du die Person geheiratet hast", fügte der Schauspieler hinzu.

Bereits vor der Ausstrahlung betonte Stacey, dass die Serie auch die unschönen Seiten des Ehelebens zeigt. In einer Episode führten die beiden einen hitzigen Streit via FaceTime, nachdem Joe den Kindern erlaubte, ihr Abendessen auf der Couch zu essen, was Stacey sichtlich verärgerte. Doch selbst nach einem "domestic", wie sie solche Diskussionen humorvoll nennen, gelingt es dem Paar, sich wieder zusammenzuraufen. "Unser Haus ist immer voller Leute, sei es Familie oder Freunde, und manchmal merkt man gar nicht, dass die Kameras noch laufen", erklärte Stacey in der Talkshow "The One Show" und lachte über die entwaffnend echten Momente, die dabei eingefangen wurden.

Stacey, bekannt durch ihre Karriere als Sängerin und ihre charmante Art in diversen TV-Shows, und Joe, der als Schauspieler und Moderator Erfolge feierte, lernten sich vor einigen Jahren bei einer Fernsehproduktion kennen und wurden seitdem zu einem echten Dream-Team – beruflich wie privat. Gesichtet werden sie oft bei gemeinsamen Ausflügen mit den Kindern oder bei humorvollen Auftritten, wie ihrem jüngsten Reality-Show-Projekt. "Wir sind nicht perfekt, aber wir lieben und respektieren uns", sagte Stacey in einem Interview und zeigte, dass auch kleine Streitereien die Verbindung der beiden nicht trüben können. Und obwohl das Leben mit fünf Kindern schon trubelig zu sein scheint, gab es Ende letzten Jahres Berichte, dass Stacey mit der Familienplanung noch nicht abgeschlossen habe.

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon mit ihren Kindern und ihrem Hund im Dezember 2024

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon mit ihren Kindern, Februar 2024

