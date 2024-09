Neue Priorität: Stacey Solomon verlässt Modewelt für Familie

Stacey Solomon (34) hat bekannt gegeben, dass sie sich von ihrem Job als Botschafterin für In The Style zurückzieht, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. In einem emotionalen Instagram-Post am Mittwoch, dem 18. September, teilte der "Loose Women"-Star seine Entscheidung mit. "Heute war ein wundervoller, aber emotionaler Tag, an dem ich meine letzte Kollektion für In The Style fotografiert habe", schrieb Stacey und führte aus: "Ich habe jede einzelne Sekunde geliebt, in der ich mit dem unglaublichsten Team Kleidung entwerfen und kreieren konnte und buchstäblich meine Träume zum Leben erweckt habe."

Ferner erklärte die 34-Jährige, dass sie sich künftig stärker auf ihre Familie konzentrieren will. "Ich habe viel über das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Familie nachgedacht und darüber, was priorisiert werden muss", erklärte sie. Ihre Entscheidung, sich von der Modemarke zu trennen, sei ihr zwar nicht leichtgefallen, war aber notwendig, um sich mehr ihren Liebsten widmen zu können.

Im Frühjahr 2023 wurde Stacey zum fünften Mal Mutter. Trotz des turbulenten Lebens in der Großfamilie meistern sie und ihr Ehemann Joe Swash den Alltag bisher aber ohne die Hilfe eines Babysitters. "Das Problem ist, dass die Leute denken, wir hätten zehn Kindermädchen und einen Butler, aber es gibt nur mich und Joe", betonte die X Factor-Bekanntheit und erklärte während eines Interviews mit Women's Own: "Wenn ich arbeite, muss er sich um die Kinder kümmern. Wenn er arbeitet, kümmere ich mich um die Kinder."

Instagram / staceysolomon Joa Swash und Stacey Solomon mit ihren Kindern, September 2024

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit Baby Belle, April 2023

