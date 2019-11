Was für ein Dämpfer für die Fans von Stacey Solomon (30) und ihrem Liebsten Joe Swash! Die einstige X Factor-Kandidatin postete kürzlich ein vielversprechendes Foto aus dem Malediven-Urlaub der Familie: Sie und ihr Liebster posierten zusammen mit ihren Kids am Strand. Die Knirpse trugen allesamt Anzüge – und besonders aufmerksame Follower haben an Joes Hand einen verdächtigen Ring entdeckt. Schnell vermutete ihre Community, dass sie heimlich vor den Traualtar geschlichen seien. Stacey sorgte jetzt allerdings für Klarheit: Leider alles Quatsch, noch sind sie nicht Mann und Frau!

"Wir müssen das jetzt mal aufklären. Wir haben nicht geheiratet! Wenn, dann wäre ich so aus dem Häuschen, ich würde es der ganzen Welt erzählen wollen!", erklärte die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story. Außerdem würde sich das Paar auch nicht in einem derart kleinen Kreis trauen wollen – ihre und Joes Familie wären an ihrem wichtigen Tag auf jeden Fall dabei. Zudem biete sich das Urlaubs-Eiland nicht für das Jawort an: "Ich glaube nicht, dass man auf den Malediven heiraten darf, wenn man nicht von hier ist", stellte sie schließlich fest.

Und was ist mit dem auffälligen Ring des Moderators? "Es sind die Ringe von meinem Papa. Er ist gestorben, als ich klein war und jetzt sind sie meine Glücksbringer", gab er einen intimen Einblick in sein Leben. Wenn er seine Liebste, mit der er seit mittlerweile vier Jahren zusammen ist, heiratet, werde er die Schmuckstücke aber definitiv durch einen Ehering ersetzen.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joe Swash auf den Malediven

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joe Swash im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Joe Swash und ihr Sohn Rex

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de