So verbringen Joe Swash und Stacey Solomon die Feiertage

Joe Swash plant, die kommenden Weihnachtstage mit seiner Frau Stacey Solomon (35) und den Kindern anders zu verbringen als in den vergangenen Jahren. Wie genau die aktuellen Pläne des ehemaligen "EastEnders"-Stars aussehen, hat er nun selbst öffentlich preisgegeben. Im Gespräch mit Metro verrät Joe: "Letztes Jahr hatten wir etwa 28 Leute zum Weihnachtsessen bei uns zu Hause. Dieses Jahr ist es ein bisschen ruhiger: Nur ich, Stacey, die Kinder und drei oder vier andere Leute kommen."

Einige Traditionen der schönsten Zeit des Jahres möchte der Schauspieler aber trotzdem fortführen. So soll Joe nach wie vor für die Zubereitung des Weihnachtsessens verantwortlich sein. Der 42-Jährige erklärt diesbezüglich: "Stacey würde gerne mitmachen, aber ich koche an Weihnachten wirklich gerne, also bin ich mehr als glücklich. Ich mache wahrscheinlich die besten Bratkartoffeln in Essex." Er gesteht jedoch auch, dass seine Liebste vermutlich eine "bessere Köchin" als er sei, doch er habe wohl mehr Spaß an der ganzen Sache.

Inzwischen ist das Traumpaar bereits über zwei Jahre miteinander verheiratet. An ihrem Hochzeitstag im Juli teilten die X Factor-Bekanntheit und ihr Gatte einige romantische Erinnerungen daran mit ihren Fans im Netz. In ihrer Instagram-Story zeigte die Musikerin ihren Followern den idyllischen Garten, in dem sie eine Party veranstalteten. Dazu schwärmte sie: "Ich kann nicht glauben, dass es schon zwei Jahre her ist. Ich werde für uns und unsere Eltern einen Tisch im Garten aufstellen, den wir bei unserer Hochzeit als Kopfende hatten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Swash und Stacey Solomon mit ihren Kindern, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Swash und Stacey Solomon im November 2023

Anzeige Anzeige