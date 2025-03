Stacey Solomon ehrt ihren Sohn Zach zum 17. Geburtstag

Stacey Solomon (35) hat ihrem ältesten Sohn Zach anlässlich seines 17. Geburtstags eine rührende Hommage gewidmet. Auf Instagram teilte die Sängerin gleich mehrere Bilder, die seinen Lebensweg dokumentieren, darunter ein aktuelles Foto der beiden, Arm in Arm, mit strahlenden Gesichtern. "17 Jahre von dir, Zach. Dein Geburtstag berührt mich jedes Jahr, aber dieser ganz besonders. Es ist so seltsam, daran zu denken, dass du schon in meinem Bauch warst, als ich in deinem Alter war", schrieb die TV-Bekanntheit in ihrer emotionalen Nachricht. Seit sie Zach als Teenager bekam, habe er ihr Leben auf die schönste Weise geprägt. "Jedes Jahr, wenn du älter wirst, wächst du immer wieder zu einem erstaunlichen Menschen. Ich bin so stolz darauf, wer du bist, Zach. Die letzten 17 Jahre waren die besten Jahre meines Lebens", fügte die Sängerin hinzu.

Die rührenden Worte zu Zachs Geburtstag kommen kurze Zeit, nachdem bekannt wurde, dass er zusammen mit seinem jüngeren Bruder Leighton in der britischen Serie "Hollyoaks" zu sehen sein wird. Zach verkörpert in den veröffentlichten Aufnahmen, die The Sun vorliegen, einen Paketzusteller, während Leighton die Rolle eines Zeitungsausträgers übernommen hat. Fans der Serie und von Stacey waren begeistert von den Neuigkeiten, dass ihre Kinder an einem solch bekannten Set auftreten dürfen. Noch bleibt unklar, ob es sich bei den Rollen um mehr als nur kurze Gastauftritte handelt, doch das Feedback der Zuschauer war durchweg positiv.

Dass Stacey ihre fünf Kinder über alles liebt, ist kein Geheimnis – und offenbar hatte sie ihre Familienplanung auch noch nicht abgeschlossen. Vor rund fünf Monaten berichteten Insider, dass die Sängerin und ihr Mann Joe Swash ein weiteres Kind planten. "Trotz all ihres Erfolges sagt Stacey, dass das Muttersein das Beste ist, was ihr passiert ist, und dass sie es liebt, eine so große Familie zu haben, auch wenn es harte Arbeit sein kann", erklärte eine Quelle damals gegenüber Ok! und ergänzte: "Belle wird bald zwei Jahre alt und [Stacey] hasst die Tatsache, dass sie kein Baby mehr ist, und sie fängt wieder an zu grübeln."

Stacey Solomon, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn Zach

Joe Swash und Stacey Solomon, 2024

