Fünf Kids: Stacey Solomon wünscht sich weiteren Nachwuchs

Stacey Solomon (35) plant Berichten zufolge, ihre Familie zu vergrößern und ein sechstes Kind zu bekommen. Nachdem die Sängerin sich in den letzten Monaten von einigen beruflichen Verpflichtungen zurückgezogen hat, möchte sie nun mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Wie ein Insider zu wissen meint, gibt es jedoch einen weiteren Grund dafür, dass sie mehr Zeit für ihr Privatleben freischaufelt: Die TV-Bekanntheit und ihr Mann Joe Swash wünschen sich angeblich ein weiteres Kind. "Trotz all ihres Erfolges sagt Stacey, dass das Muttersein das Beste ist, was ihr passiert ist, und dass sie es liebt, eine so große Familie zu haben, auch wenn es harte Arbeit sein kann", erklärt die Quelle gegenüber OK! und fügt hinzu: "Belle wird bald zwei Jahre alt und [Stacey] hasst die Tatsache, dass sie kein Baby mehr ist, und sie fängt wieder an zu grübeln."

Dem Insider zufolge warten die Bekannten des Paares schon auf die Verkündung der Schwangerschaft: "Freunde prophezeien bereits, dass Stacey im nächsten Jahr ein neues Baby ankündigen wird. Sie hätte gerne noch ein kleines Mädchen, damit sie von jedem drei hat – die Mädchen würden sich beim Aufwachsen so nahe sein." Dass Joe so ein toller Vater für ihre beiden Töchter sei, verstärke den Wunsch nur weiter. "Sie liebt es auch zu sehen, wie großartig Joe als Vater der Mädchen ist. Es treibt ihr die Tränen in die Augen, wenn er mit ihnen [...] spielt und sie möchte mehr davon", plaudert er weiter aus.

Stacey hat bereits fünf Kinder: Mit Joe teilt sie Rex, Rose und Belle. Aus früheren Beziehungen hat sie die Söhne Leighton und Zachary. Joe hat zudem einen Sohn namens Henry aus einer vorherigen Partnerschaft. Das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, gibt regelmäßig humorvolle Einblicke in sein Familienleben auf Social Media.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomo mit ihren Kindern, März 2024

Getty Images Joe Swash und Stacey Solomon im November 2023

