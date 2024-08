Stacey Solomon bringt Fans mit humorvollem Video zum Lachen

Stacey Solomon (34) zeigt sich im Urlaub von ihrer lustigen Seite! Die Sängerin teilt ein Reel auf ihrem Instagram-Kanal, in dem sie sich erst dabei zeigt, wie sie grazil aus dem Pool steigt. Dann folgt ein harter Cut und Stacey ist etwas unbeholfen in einem Liegenetz am Meer zu sehen. "Joe!", ruft sie ihrem Mann Joe Swash zu, woraufhin dieser abgebrüht entgegnet, dass er keine Lust habe, einen Delfin zu spielen. Die The X-Factor-Bekanntheit gibt nicht auf und versucht ihr Glück erneut, während sie sich wild in dem Netz hin- und herwälzt: "Sie haben mich erwischt. Delfinbruder, rette mich. Oh nein, es ist vorbei." In der Caption betont Stacey scherzhaft, dass Joe genau gewusst habe, wen er geheiratet hat: "Einen absoluten Fang."

Staceys Follower scheinen sich vor Lachen gar nicht mehr einzukriegen. Zudem bewundern sie die fünffache Mutter für ihre normale und sympathische Art, die sie auf der Social-Media-Plattform nach außen trägt. "Du bist urkomisch, kann nicht aufhören zu lachen. Ich mag viel lieber die Person, die du wirklich bist. So eine wunderbare, unaufdringliche, schöne Seele", heißt es in einem Kommentar. Ein anderer Nutzer schreibt: "Ich liebe es, dass du immer dein wahres Ich zeigst. Der Grund, warum ich dir folge und keinem anderen Prominenten!"

Stacey und Joe gehen bereits seit 2015 gemeinsam durchs Leben. Vor wenigen Wochen feierte das Paar seinen zweiten Hochzeitstag. Die Musikerin gab in ihrer Story einige Einblicke in die Feierlichkeiten preis. "Ich kann nicht glauben, dass es schon zwei Jahre her ist", teilte sie ihren Fans mit. Sie erzählte außerdem, dass sie bei der Gartenparty den Tisch aufstellen wolle, an dem sie auch bei ihrer Hochzeit gesessen hatten. "Wir haben es im vergangenen Jahr gemacht und es war so lebhaft, dass es zur Tradition geworden ist", verriet die 34-Jährige.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im August 2024

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und ihre Familie im März 2023

