Stacey Solomon und Joe Swash bekommen eine eigene Heim-Doku

Stacey Solomon (35) und Joe Swash geben ihren Fans einen ganz neuen Einblick in ihr Leben: Das Paar bekommt bald seine eigene Heim-Dokumentation namens "Stacey & Joe", die auf BBC ausgestrahlt wird! Die Neuigkeiten teilt die TV-Bekanntheit nun auf Instagram mit einem Trailer, in dem die Familie und ihre Haustiere – darunter zwei Enten – in ihrem Zuhause, dem Pickle Cottage in Essex, zu sehen sind. "Ein neues Jahr. Ein ganz neues Abenteuer. Kommendes Frühjahr 2025. Wir waren so nervös und aufgeregt, dies zu teilen. Hier sind wir. Wir alle", schreibt die Fünffach-Mama voller Vorfreude.

Der Fokus der Serie liegt auf ihrer quirligen Großfamilie, ihrem Alltag und ihrer Arbeit, aber auch auf den Herausforderungen, die das Leben in einem so lebendigen Haushalt mit sich bringt. "Es war ein großer Sprung ins Ungewisse und es war ein absoluter Wirbelwind, die Doku zu machen", schilderte die 35-Jährige. Sie und ihr Mann freuen sich sehr darauf, ihren Fans bald eine neue Seite von sich zeigen zu können: "Eine Reise, die uns in jeder Sekunde des Weges begleitet – durch das Lachen, die Tränen und die Verrücktheit... Wir hoffen, sie bringt euch zum Lächeln, zum Wohlfühlen und hoffentlich dazu, uns alle ein bisschen besser kennenzulernen."

Das Paar, das 2022 heiratete, hat gemeinsam drei Kinder: Rex, Rose und Belle. Aus früheren Beziehungen bringt Stacey die beiden Jungs Zachary und Leighton und Joe seinen Sohn Harry mit in die Patchwork-Familie. Die Britin hatte 2009 an "The X Factor" teilgenommen, wo sie den dritten Platz belegte. Seitdem war sie in einigen Formaten als Moderatorin zu sehen und nahm am britischen Dschungelcamp teil – mittlerweile fokussiert sie allerdings ihre Karriere als Influencerin. Ihr Partner Joe ist Schauspieler und vor allem für seine Rolle in der BBC One Seifenoper "EastEnders" bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon mit ihren Kindern im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon mit ihren Kindern und ihrem Hund im Dezember 2024

Anzeige Anzeige