Darum postet Stacey Solomon die Gesichter ihrer Kids im Netz

Stacey Solomon (34) ist dafür bekannt, ihre Fans mit süßen Aufnahmen ihrer Großfamilie zu beglücken. Zwar gibt es dafür oft Kritik, aber auch viel Lob für die Sängerin. In einem Interview mit OK! enthüllt die Familienmutter jetzt, warum sie die Gesichter ihres Nachwuchses so offen auf Social Media zeigt. "Ich denke an meine Kindheit, und mein Vater hatte immer eine Videokamera, also habe ich tolle Erinnerungen und Clips von meinem Aufwachsen", reflektiert sie und führt aus: "Es gibt so viele glückliche Momente."

Häufig wundern sich die Nutzer, warum Staceys Kinder stets fröhlich auf den zahlreichen Fotos wirken. Dafür hat die Fünffachmama eine plausible Erklärung: "Die Leute sagen: 'Deine Kinder sehen immer so glücklich aus und haben nie einen Wutanfall'. Aber ich finde, das sind keine Informationen, die ich jemals über meine Kinder öffentlich teilen sollte – jeder hat gute und schlechte Tage." Für sie sei es wichtig, dass ihre Kinder "schöne Erinnerungen" besitzen. Die 34-Jährige betont: "Ich möchte nicht, dass sie zurückblicken und sagen: 'Wow, ich hatte damals eine so schlechte Zeit.'"

Aber der Alltag mit fünf Kindern ist nicht immer ganz so leicht für die Musikerin, wie es in den sozialen Medien wirkt. Vor allem die Wochen nach der Geburt von Baby Belle im vergangenen Jahr waren für die X Factor-Bekanntheit besonders hart. "Ich weiß, dass es so aussieht, als ob ich einfach zur Normalität zurückgekehrt wäre, als ob ich nie entbunden hätte", meldete sich Stacey auf Instagram und fügte ehrlich hinzu: "Ich kann euch versichern, dass ich mich zu 100 Prozent der Zeit absolut beschissen fühle."

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon mit ihren Kindern, Februar 2024

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit Baby Belle, April 2023

