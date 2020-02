A$AP Rocky (31) muss erneut einen herben Verlust verkraften. Bereits 2015 hatte der Rapper seinen guten Freund und Kollegen A$AP Jams verloren. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Steven Rodriguez hieß, und einer der Gründer des Hip-Hop-Kollektivs A$AP Mob war, war im Alter von nur 28 Jahren an einer Rauschmittelvergiftung gestorben. Nun muss das A$AP-Team den Tod eines weiteren Mitglieds betrauern: A$AP Snacks, besser bekannt unter seinem wahren Namen J. Scott, ist plötzlich verstorben.

Über das Ableben des Musikers berichten aktuell diverse Medien unter Berufung auf ein Instagram-Statement von A$AP Rocky persönlich. Der US-Amerikaner postete im Netz, wie fassungslos er über den Verlust seines Freundes sei: "Mir fehlen die Worte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ruhe in Frieden, ich liebe dich." Wodurch J. Scott so unvermittelt aus dem Leben gerissen wurde, ist aktuell noch nicht bekannt.

Auch A$AP Ferg, ebenfalls Mitglied des Hip-Hop-Kollektivs, meldete sich bestürzt im Netz: "Worte können nicht beschreiben, wie ich mich gerade fühle. Ich liebe dich Bruder." A$AP Snacks sei viel zu jung gegangen, doch Gott habe ihn wohl gebraucht, trauert Ferg öffentlich.

Getty Images A$AP Rocky auf der Bühne in Los Angeles 2017

Instagram / asapferg A$AP Snacks, DJ

Getty Images A$AP Ferg, Rapper



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de