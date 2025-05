Fans entsetzt über A$AP Rockys Accessoire bei der Met Gala

A$AP Rocky (36) hat bei der diesjährigen Met Gala für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Der Rapper und zweifache Vater, dessen richtiger Name Rakim Mayers ist, erschien am Montagabend als Co-Gastgeber der glamourösen Veranstaltung in New York – und überraschte mit einem Detail, das viele Beobachter stutzig machte: Am Griff seines Regenschirms prangte ein auffälliger Revolver. Damit zeigte sich der Musiker nur wenige Monate nach seinem Freispruch in einem viel beachteten Prozess rund um einen angeblichen Schusswaffengebrauch alles andere als zurückhaltend. In den sozialen Medien hagelte es daraufhin scharfe Kritik: "Ein Revolvergriff-Accessoire, nachdem man einen Waffendelikt-Prozess gewonnen hat, das ist diabolisch", kommentierte ein Nutzer das Outfit des Künstlers.

Doch was ist überhaupt geschehen? Erst im Februar hatte ein Gericht in Los Angeles den Rapper in allen Punkten eines Waffendelikts freigesprochen. A$AP Rocky wurde vorgeworfen, 2021 während einer Auseinandersetzung auf seinen früheren Freund A$AP Relli geschossen zu haben. Der Musiker wies jedoch alle Vorwürfe zurück und beteuerte, dass es sich bei der mutmaßlichen Waffe um eine Attrappe gehandelt habe. Im Gerichtssaal wich Rihanna (37) ihrem Partner nicht von der Seite und brachte sogar die gemeinsamen Söhne zur Urteilsverkündung mit. Nach der Jury-Entscheidung zeigte sich Rihanna erleichtert und überglücklich: Die Jurorinnen und Juroren kamen nach drei Stunden Beratung zu dem Entschluss, dass A$AP Rocky in der strittigen Auseinandersetzung mit A$AP Relli in Notwehr gehandelt haben könnte. Zuvor hatten Anwälte und Staatsanwälte im Gericht ausdrücklich dafür plädiert, die Familie und vor allem Rihannas Prominenz nicht in die Urteilsfindung einzubeziehen.

Die 36-Jährige war ebenfalls Gast der Met Gala und hatte eine ganz besondere Überraschung mit im Gepäck: In einer stylishen Kreation von Marc Jacobs (62) präsentierte sie ihren wachsenden Babybauch und bestätigte somit vor aller Welt ihre dritte Schwangerschaft. Den Look rundete Rihanna mit einem pompösen Hut, einer kurzen Krawatte und einem Einstecktuch ab.

Getty Images A$AP Rock, 2025

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2025

