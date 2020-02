Sophia Vegas (32) hätte die Preise am liebsten selbst gemacht. In der Fashion-Show Promi Shopping Queen lieferte sich die Reality-Darstellerin mit ihren Mitstreiterinnen, Influencerin Angelina Heger (27) und Sportlerin Sabrina Mockenhaupt (39), ein hartes Rennen um den Titel. Wie gewöhnlich hatten alle drei Kandidatinnen 500 Euro zur Verfügung – dieses Mal ging es darum, einen Look zu dem Motto "Weiß ist heiß!" zu kreieren. Und Sophia wollte aus dem knappen Budget das Bestmögliche herausholen: Sie feilschte, was das Zeug hielt – und ging einer Verkäuferin damit gehörig auf die Nerven.

Zusammen mit ihrer Shopping-Begleitung, Ehemann Daniel Charlier, fand die 32-Jährige auf Anhieb ein passendes Kleid, das von 300 auf 120 Euro reduziert war. Trotzdem wollte die Blondine für das gute Stück nur 90 Euro bezahlen – oder wenigstens das passende Höschen dazu gratis bekommen. Auch bei einem Bustier ließ sie nicht locker und versuchte zunächst, dies von 30 auf zehn Euro herunterzuhandeln. Schließlich hatte sie vor, einen Set-Preis für Bustier und Höschen zu vereinbaren. Doch die Verkäuferin blockte ab, sie konnte keine anderen Angebote machen, wirkte eingeschüchtert und wiederholte stets den regulären Preis. Bei einem handgemachten Kopfschmuck für 80 Euro verlor Sophia schließlich die Contenance und fragte frech: "Willst du mich verarschen?"

Mit ihrer forschen Taktik schockte Sophia auch ihre beiden Mitstreiterinnen. "Du bist ja der Kracher", meinte beispielsweise Sabrina überrascht. Für den Sieg reichte es bei der Ex von Rotlichtkönig Bert Wollersheim (68) schließlich trotz aller Feilscherei nicht. Am Ende konnte Profisportlerin Sabrina das Rennen mit ihrem Look für sich entscheiden.

TVNOW / Andreas Friese Sophia Vegas bei "Promi Shopping Queen" 2020

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier bei "Promi Shopping Queen"

TVNOW / Andreas Friese Sophia Vegas bei "Promi Shopping Queen" 2020

