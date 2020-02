Was ist denn mit Nicki Minaj (37) und Meek Mill (32) los? 2017 gaben die Sängerin und der Rapper ihre Trennung bekannt. Einen Rosenkrieg lieferten sich die beiden allerdings nie – bis jetzt. Der "All Eyes on You"-Interpret likete auf Social Media am vergangenen Mittwoch einen Beitrag, in dem sich der Verfasser über Kenneth Petty, den Ehemann von Nicki, lustig machte. Doch das ließ sich Nicki nicht gefallen und schoss zurück: Dabei geht der Zoff zwischen den beiden ziemlich unter die Gürtellinie!

Nicki warf ihrem Ex via Twitter vor, in ihrer Beziehung handgreiflich geworden zu sein. Dabei legte sie noch einen drauf. "Du hast deine eigene Schwester geschlagen, sie bespuckt und das auch noch gefilmt", behauptete die 37-Jährige im Netz. Sie selbst sei von Meek in der Vergangenheit getreten worden. Der Rapper dementierte die Anschuldigungen zwar nicht direkt, witterte aber eine Kampagne dahinter. "Der einzige Weg, wie du meine Karriere zerstören kannst, ist zu behaupten, dass ich Frauen schlage", schoss er gegen seine ehemalige Freundin. Später stellte er explizit klar, dass er seine Hand gegen Frauen nicht erheben würde.

In dem Streit griff Meek schließlich auch Nickis Bruder Jelani Maraj an. Dieser wurde kürzlich zu 25 Jahren Haft verurteilt. Der Schuldspruch wurde unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger ausgesprochen. Laut Meek soll auch Nickis jüngerer Bruder in die Taten involviert gewesen sein, seine Ex habe vor dem Prozess von der Straftat gewusst.

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

Getty Images Meek Mill und Nicki Minaj

Getty Images Meek Mill, Musiker

