Meek Mill verteidigt P. Diddy nach aufgedecktem Party-Video

Die Anklagen gegen P. Diddy (55) wegen zahlreicher Sexualverbrechen häufen sich. Sein Kollege Meek Mill (37) bezog nun erneut Stellung zu dem Rapper. Nachdem er sich vor wenigen Tagen erst gegen ihn ausgesprochen hatte, zeigte er sich diesmal ziemlich nachsichtig. "Die stecken schwarze Männer ins Gefängnis wegen ein paar Geschichten... Ich wünsche Diddy nur das Beste. Er ist halt ein schwarzer Mann und ich hoffe, er hat die ganzen Dinge nicht getan, die ihm vorgeworfen werden", schrieb der "Going Bad"-Interpret auf X. Er fügte außerdem hinzu, dass er nichts zu verstecken hätte.

Wie kam es dazu, dass Meek seine Meinung zu Diddy geändert hat? Möglicherweise sah er sich gezwungen, auf ein Video zu reagieren, das Daily Mail vorliegt. Die Aufnahmen zeigen das bunte Treiben einer großen Geburtstagsparty, die Diddy im Jahr 2014 für Meek geschmissen haben soll. Der Grundstücksverwalter des luxuriösen Anwesens, wo die Feier stattgefunden hat, erinnerte sich gut daran, wie das Haus hinterlassen wurde. "Ich fand zerbrochene Alkoholflaschen, benutzte Kondome, Blut auf dem Bettzeug, Puder, Hunderte von Rasierklingen, Gleitmittel auf den Kommoden und Marmorböden", gab er gegenüber dem Magazin an. Unter den Gästen befanden sich zudem Lil Durk (32), French Montana (40) und andere Promis aus Hollywood und der Rap-Szene.

Meek und Diddy verbinden außerdem einige Jahre der Zusammenarbeit. In der Vergangenheit sind sie oft zusammen aufgetreten und haben viele gemeinsame Songs veröffentlicht. Mittlerweile liegen gegen Diddy weit über 120 Klagen vor und er sitzt bis zum Beginn seines Prozesses hinter Gittern. Allerdings tut der in Ungnade gefallene Musikmogul sich schwer, das zu akzeptieren. Bereits dreimal stellte er einen Antrag auf Kaution – alle davon wurden abgelehnt. Laut dem Blatt sehe er sich selbst als Opfer einer Kampagne, die sein Lebenswerk diskreditieren will und darauf abzielt, ihn schlecht dastehen zu lassen. Er beteuert in allen Anklagepunkten weiterhin seine Unschuld.

Getty Images Meek Mill auf einer Pressekonferenz in NYC im November 2019

Getty Images P. Diddy im Mai 2017

