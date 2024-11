Nach Sex-Gerüchten: Meek Mill distanziert sich von P. Diddy

P. Diddy (55) sitzt aktuell wegen zahlreicher Sexualverbrechen in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozessbeginn. Rapper Meek Mill (37) hat sich nun öffentlich von seinem langjährigen Kollegen distanziert. Am vergangenen Mittwoch wurde der Musiker von Hood Report auf der Straße angesprochen und nutzte die Gelegenheit für einige deutliche Worte an den Skandalrapper. Dabei sagte er vor laufender Kamera: "Keine Diddy-Gang, Meek Mill im echten Leben – sei ja nie respektlos zu mir, hast du gehört?" Damit machte Meek klar, dass er mit Diddy nichts mehr zu tun haben möchte.

Hintergrund dieser klaren Ansage sind hartnäckige Gerüchte und Anschuldigungen, die seit Februar kursieren. Damals hatte Rodney Jones, der Produzent von Diddys Album "Love: Off The Grid", in einer Klage angedeutet, dass Meek und der 55-Jährige mehr als nur Kollegen seien: Er deutete an, dass die beiden angeblich miteinander intim wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich der 37-Jährige zu diesen Sex-Gerüchten nicht geäußert und lediglich Spott und Anfeindungen im Internet ertragen müssen. Nun hat er erstmals öffentlich Stellung bezogen und die Behauptungen zurückgewiesen.

Meek und Diddy hatten in der Vergangenheit häufig zusammengearbeitet und galten als enge Weggefährten in der Musikindustrie. Gemeinsam veröffentlichten sie mehrere Songs und traten auf diversen Veranstaltungen zusammen auf. Ihre Zusammenarbeit und ihre Freundschaft waren ein fester Bestandteil der Hip-Hop-Szene. So erschienen sie beispielsweise bei Partys oft in passenden Outfits und zeigten sich der Öffentlichkeit als Einheit. Diddy hatte Meek auch immer wieder unterstützt und gefördert, was dessen Distanzierung umso überraschender macht.

