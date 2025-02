Meek Mill äußert sich besorgt über Wendy Williams' Isolation

Wendy Williams (60) sorgt mit ihrem Gesundheitszustand weiterhin für Schlagzeilen. 2023 wurde bei der Talkshow-Ikone frontotemporale Demenz diagnostiziert, weshalb sie seither unter Vormundschaft steht. Sie selbst bestreitet die Diagnose jedoch vehement in Interviews. Rapper Meek Mill (37) wirft nun ein neues Licht auf den Fall. Er erklärt auf X, dass er 2023 im selben Gebäudekomplex wie Wendy lebte und sich zu dieser Zeit ernsthafte Sorgen um ihren Gesundheitszustand machte.

Unter ein Foto, das die 60-Jährige alleine und apathisch wirkend in der Lobby ihres gemeinsamen Wohnkomplexes zeigt, schreibt Meek: "Das geht schon seit einer Minute so, ich habe 2023 im selben Gebäude wie sie gewohnt." Dieser Beobachtung fügt der Rapper besorgt hinzu: "Ich habe mir immer gedacht: 'Warum sitzt Wendy Williams alleine in der Lobby, starr vor Schreck?'"

Wendy stand aktuell erneut im Fokus, nachdem Sabrina Morrissey, ihre gerichtlich bestellte Betreuerin, eine umfassende medizinische Untersuchung angeordnet hatte. Ziel war es, Wendys wiederholter Aussage entgegenzutreten, sie leide nicht an der diagnostizierten frontotemporalen Demenz. Diese geplante Untersuchung sollte durch neurologische und psychologische Tests mehr Klarheit schaffen. Die Talkshow-Legende hatte in einem Interview mit "The Breakfast Show" betont: "Ich bin nicht dement." Die Öffentlichkeit wartet nun gespannt auf die Resultate, um zu erfahren, ob Wendys Worte durch die Testergebnisse untermauert oder widerlegt werden.

Getty Images Meek Mill, Rapper

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

