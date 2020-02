In diesen aufregenden Outfits strahlten die Stars auf dem roten Teppich um die Wette! Am Mittwochabend gab sich die Prominenz in New York wieder die Klinke in die Hand. Bei der amfAR Gala steht das Sammeln von Spenden für den Kampf gegen AIDS im Vordergrund. Doch neben dem wohltätigen Event stellt sich auch jedes Jahr aufs Neue die spannende Frage: Welcher Promi trägt welches Kleid – und wer hat den besten Look des Abends?

Lais Ribeiro (29) erschien in einem weißen One-Shoulder-Dress der Designerin Galia Lahav. Der hohe Schlitz betonte die langen, schlanken Beine des brasilianischen Models. Auch ihre Kollegin Heidi Klum (46) begeisterte mit einem seitlichen Cut in ihrer eisblauen Robe von Stephanie Rolland, die sie mit einer Diamantenkette und einer passenden Clutch abgerundet hatte. Und Jazzelle Zanaughtti stellte sich in einem roten Style mit floralem Muster und einer schwarzen Feder-Stola dem Blitzlichtgewitter auf dem Red Carpet.

Doch nicht nur die androgyne Laufstegschönheit wurde zum gefiederten Blickfang: Model Devon Windsor (25) hatte sich für eine dunkelgrüne Kreation des Designers Kristian Aadnevik entschieden, die ihre schlanke Silhouette umspielte und bis zur Hüfte mit viel nackter Haut auftrumpfte. Fashionista Di Mondo hat den Vogel aber wohl buchstäblich abgeschossen: Sein One-Leg-One-Shoulder-Look bestand gänzlich aus quietschgelbem Gefieder! Schauspielerin Sydney Sweeney hatte etwas schlichter zu einem weißen, dreilagigen Vokuhila-Kleid und zierlichen Sandaletten gegriffen.

