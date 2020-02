Modische Hingucker! Am Sonntagabend wurden zum 73. Mal die British Academy Awards in London übergeben. Die Preisverleihung gilt als englisches Pendant zu den Oscars und die Stars und Sternchen der Filmwelt haben sich zu diesem Anlass wieder einmal so richtig in Schale geworfen. Einige Ladys konnten mit ihren aufregenden Outfits ganz besonders viele Blicke auf dem roten Teppich auf sich ziehen. Promiflash fasst die Fashion-Highlights des Abends zusammen.

Hollywood-Newcomerin und "Drei Engel für Charlie"-Star Ella Balinska (23) stellte sich in einem wallenden Gewand mit langer Schleppe dem Blitzlichtgewitter. Das Giambattista-Valli-Haute-Couture-Dress war nicht nur mit rosaroten Blümchen, sondern auch mit süßen Rüschen verziert. Vor allem die langen Beine der Schauspielerin kamen in dem Mini-Kleid besonders gut zur Geltung. Auch Naomie Harris (43) und Naomi Ackie konnten mit ihren Glamour-Roben überzeugen: Während die James Bond-Darstellerin in einem glitzernden, bodenlangen Michael-Kors-Dress erstrahlte, zeigte Star Wars-Bekanntheit Naomi Mut zur Farbe: Sie trug ein quietschgelbes Kleid mit offener Schulter.

Aber nicht nur Englands Film-Größen haben sich für das Event des Jahres herausgeputzt. Auch die Royals statteten den Awards einen königlichen Besuch ab. Herzogin Kate (38) überraschte dabei mit einem modischen Recyling-Projekt: In einem weißen Designer-Stück mit goldenen Verzierungen schritt sie an der Seite von Prinz William (37) über den Red Carpet.

Getty Images Ella Balinska bei den BAFTA-Awards 2020

Getty Images Naomie Harris bei den BAFTA Awards 2020

Getty Images Naomi Ackie bei den BAFTA Awards 2020

Getty Images Renee Zellweger bei den BAFTA Awards 2020

Getty Images Gemma Whelan bei den BAFTA Awards 2020

Getty Images Kathleen Kennedy, BAFTA-Gewinnerin 2020

Getty Images Saoirse Ronan bei den BAFTA Awards 2020

Getty Images Laura Dern bei den BAFTA Awards 2020

Getty Images Lily-Rose Depp bei den BAFTA Awards 2020

Getty Images Olivia Colman bei den BAFTA Awards 2020

Getty Images Scarlett Johansson bei den BAFTA Awards 2020

Getty Images Margot Robbie bei den BAFTA Awards 2020

Getty Images Daisy Ridley bei den BAFTA Awards 2020

Getty Images Charlize Theron bei den BAFTA Awards 2020

Getty Images Emilia Clarke bei den BAFTA Awards 2020

Getty Images Gillian Anderson bei den BAFTA Awards 2020



