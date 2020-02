Für dieses Outfit bekommt Elena Miras (27) gerade richtig viel Kritik! Die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin ist in der aktuellen Folge von "Darf er das? - Die Chris Tall Show" zu Gast. Für ihren Auftritt hat sich die Brünette in ein freizügiges Outfit geschmissen: Die Mutter einer Tochter präsentiert in einem roten Kleid mit einem XXL-Ausschnitt, der bis zum Bauchnabel geht, ihre schlagenden Argumente – und fühlt sich dabei sichtlich wohl. Doch zahlreiche Fans können schon vor der TV-Ausstrahlung mit der Kleiderwahl der Beauty nichts anfangen – und haten Elena dafür! Die Freundin von Mike Heiter kann diesen Shitstorm nicht verstehen!

Auf ihrem Instagram-Channel präsentierte sie ihren Fans schon vor der Show den heißen Look – und muss dafür ordentlich einstecken! "Witzig ist, dass Menschen jetzt so oft schreiben, wie billig das aussieht. Seit wann muss eine Frau oder ein Mann einen Partner fragen, was man anziehen darf oder nicht? Bitte hört mal auf mit diesen absolut dummen Nachrichten", beschwert sich die Beauty im Netz. Mit ihrem Posting möchte sie zudem deutlich machen, dass sie sich für kein Outfit rechtfertigen muss: "Tut immer das, was ihr für richtig haltet! Und auch wir Mamas dürfen sexy sein! Habt Selbstbewusstsein, es ist einfach so wichtig! PS: Ich liebe mein Kleid!"

Und nicht nur Elena liebt den Look – denn auch ihr Partner Mike supportet den offenherzigen Style seiner Liebsten: "Was sagt dein Freund dazu? Mein Mann steht immer hinter mir", machte die 28-Jährige auf Insta deutlich.

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Star

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Elena Miras und Mike Heiter am Frankfurter Flughafen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de