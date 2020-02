Welcher Let's Dance-Star schafft es in diesem Jahr an die Spitze von Katja Kaluginas (26) Favoritenliste? Mittlerweile ist die Katze aus dem Sack: Die 14 Promis und Profis der 13. Staffel der beliebten Tanzshow wurden bekannt gegeben. Überraschenderweise sind einige altbekannte Gesichter nicht mit von der sportlichen Partie – darunter auch Katja. Dafür verriet die Blondine nun Promiflash gegenüber, wem sie den Sieg am meisten wünscht.

"Mein Favorit ist John (52) Kelly", meinte die 26-Jährige auf die Promiflash-Anfrage unumwunden. "Ich hatte mal die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Ich glaube, er ist ein sehr wundervoller Mensch, ein emotionaler Mensch mit Geschichte. So etwas mag ich", fuhr die Ex von Nico Schwanz (42) fort. Das soll natürlich nicht heißen, dass Katja ausschließlich ihm alleine die Daumen drücken wird. "Ich wünsche allen Teilnehmern und Kandidaten viel Glück und bin mir sicher, dass der oder die Beste den Sieg verdient holen wird", so Katja weiter.

Am 21. Februar fällt der offizielle Startschuss für das choreografische Spektakel. In der großen Kennenlern-Show wird entschieden, mit wem Laura Müller (19), Luca Hänni (25) und Co. fortan immer wieder freitags über das Parkett schweben werden. Bis dahin wird schon fleißig geprobt.

Mischke, Andre / ActionPress Katja Kalugina, Profi-Tänzerin

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress John Kelly bei "Dancing on Ice" 2019

Getty Images Katja Kalugina bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin

