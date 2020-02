Der wohl glamouröseste Teppich des Jahres ist eröffnet! Heute Nacht werden in Hollywood zum 92. Mal die Oscars verliehen. Neben den nominierten Promis stehen dieses Jahr auch wieder die ganzen Stars auf dem Red Carpet im Fokus. Kein Wunder, putzt sich die gesamte Traumfabrik zu diesem Anlass wieder ziemlich heraus. Und mittlerweile flanieren die ersten VIPs ziemlich schick an den Fotografen vorbei!

In einem Traum in Weiß erscheint Supermodel Lily Aldridge (34) bei dem wohl größten Event Hollywoods. Ihre Robe peppt die 34-Jährige mit einer großen, roten Blume auf. Auch Billy Porter (50) lässt bereits das Blitzlichtgewitter über sich ergehen. In einem opulenten Dress mit goldenem Oberteil legt der Schauspieler einen sehenswerten Auftritt hin. Reality-TV-Star Blac Chyna (31) hingegen setzt auf einen etwas dunkleren Look. Ihr schwarzes Kleid sticht vor allem mit den blauen Schulter-Details und dem ziemlich tiefen Dekolleté hervor.

"Joker"-Darstellerin Zazie Beetz betritt ebenfalls vor wenigen Minuten den Red Carpet und strahlt in einem schwarzen Glitzer-Midi-Kleid mit den Kameras um die Wette. Zusammen mit ihrem Freund David Rysdahl spaziert sie entspannt an den Fotografen vorbei. Aber auch die Männer können sich sehen lassen: Riverdale-Star Mark Consuelos erscheint in einem dunkelblauen Anzug mit schicker Fliege bei den Oscars. Gattin Kelly Rippa setzt ebenfalls auf einen nicht gerade farbenfrohen Look – die Moderatorin flaniert in einer schwarzen, puffigen Designer-Robe über den Carpet.

Getty Images Billy Porter bei den Oscars 2020

Getty Images Blac Chyna bei den 92. Oscars im Februar 2020

Getty Images Zazie Beetz bei den Oscars 2020

Getty Images Mark Consuelos bei den Oscars 2020

Getty Images Kelly Ripa bei der 92. Oscar-Verleihung

Getty Images Regina King bei den Oscars 2020

Getty Images Sigourney Weaver bei den Oscars 2020

Getty Images Idina Menzel bei der 92. Oscar-Verleihung

Getty Images America Ferrera bei den Oscars 2020

Getty Images Laura Dern bei den Oscar 2020

Getty Images Mindy Kaling bei den 92. Oscars, Februar 2020

Getty Images Janelle Monae, Oscars 2020

Getty Images Billie Eilish bei den Oscars 2020

Getty Images Rebel Wilson bei den Oscars 2020

Getty Images Sandra Oh bei den Oscars 2020

Getty Images Maya Rudolph bei den Oscars 2020

Getty Images Geena Davis bei den 92. Oscars

Getty Images Penélope Cruz bei der 92. Oscar-Verleihung

Getty Images Salma Hayek bei den Oscars, Februar 2020

Getty Images Saoirse Ronan bei den 92. Oscars

Getty Images Spike Lee mit seiner Frau Tonya Lewis Lee (l.)

Getty Images Antonio Banderas bei den 92. Oscars, Februar 2020

Getty Images Natalie Portman, 92. Oscars 2020

Getty Images Joaquin Phoenix bei den Oscars 2020



