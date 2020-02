Ob hier wohl einige Stars im Kleiderschrank daneben gegriffen haben? Sonntagnacht wurden in Hollywood zum 92. Mal die Oscars verliehen. Joaquin Phoenix (45), Renée Zellweger (50) und Laura Dern (53) können sich neben vielen weiteren Promis über die heiß begehrte Trophäe freuen. Neben den strahlenden Gewinnern selbst ist allerdings immer wieder hochinteressant, was die Preisträger anhaben: Welcher Promi trägt welchen Designer, wer hat das schönste und wer das skurrilste Outfit?

Sängerin Billie Eilish (18) blieb ihrem gewohnten XXL-Look treu und kam in einem Oversize-Zweiteiler von Chanel und präsentierte den Fotografen ihre megalangen Krallen. Schauspielerin Maya Rudolph (47) hüllte ihre Kurven in ein orangefarbenes Gewand aus Glitzerstoff. Olivia Colman (46) trug eine dunkelblaue Robe aus Samt mit Schleppe und Cut-outs an den Oberarmen. Auch Rooney Mara (34) ließ bei ihrem schwarzen Style Haut durchblitzen. Das Oberteil der "Carol"-Darstellerin bestach durch seine Spitze und die Puffärmel. Kristen Wiigs Kleidung war dank ihrer außergewöhnlichen Form, der knallroten Farbe und den schwarzen Handschuhen ein ganz besonderer Hingucker.

TV-Gesicht Sibley Scoles kombinierte zu ihrer grauen Kurzhaarfrisur ein silberfarbenes Dress im Meerjungfrauen-Stil – die Sängerin Janelle Monáe (34) tat es ihr gleich und setzte auf die gleiche Farbe. Ihr wirklich ausgefallenes Outfit war von der Kapuze bis zum Saum des Rocks übersät mit Glitzersteinchen. Bei Timothée Chalamet konnte man sich dagegen nicht ganz sicher sein: Trägt der "Lady Bird"-Darsteller einen richtigen Anzug oder doch eher einen schicken Jogginganzug? Oben eng, unten weit – diese Beschreibung trifft wohl auf Léa Seydoux (34) zu. Das figurbetonte Oberteil ging über in einen megaweiten, bodenlangen Rock.

Caitriona Balfe (40) konnte sich wohl nicht zwischen einem Kleid und einer Bluse entscheiden – und trug über ihrem schwarzen Look ein transparentes Oberteil in Rosa mit gebundener Schleife am Hals. Sandy Powell trug einen weißen Anzug, der mit Unterschriften vollgekritzelt war und griff das flammende Orange ihrer Haare in einer farblich passenden Krawatte wieder auf. Florence Pugh (24) schritt in einem auffallenden türkisfarbenen Look mit weitem Ausschnitt und Mehrlagen-Design über den roten Teppich.

Getty Images Rooney Mara bei den Oscars 2020

Anzeige

Getty Images Kristen Wiig bei den Oscars 2020

Anzeige

Getty Images Sibley Scoles bei den Oscars 2020

Anzeige

Getty Images Janelle Monáe bei den Oscars 2020

Getty Images Timothée Chalamet bei den Oscars 2020

Getty Images Léa Seydoux bei den Oscars 2020

Getty Images Caitriona Balfe bei den Oscars 2020

Getty Images Sandy Powell bei den Oscars 2020

Getty Images Florence Pugh bei den Oscars 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de