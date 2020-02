Jetzt bricht Pietro Lombardi (27) sein Schweigen! In einer Frage-Antwort-Runde auf Social Media Mitte Dezember bestätigte seine Ex-Frau Sarah (27): Sie und ihr Freund Roberto, mit dem sie zwei Jahre lang zusammen war, sind kein Paar mehr! Vor Kurzem gab Robert schließlich sein erstes TV-Interview, in dem er behauptete, er selbst habe zu jenem Zeitpunkt gar nichts vom Liebes-Aus gewusst. Pietro, der sich normalerweise aus Sarahs Angelegenheiten raushält, nimmt jetzt Stellung: Der DSDS-Juror findet Robertos Verhalten total daneben!

In seiner Instagram meinte der 27-Jährige jetzt: "Ich habe nie was gegen Roberto gehabt, aber diese Sache ist echt mies!" Seiner Meinung nach sei es absolut lächerlich, zu einem Fernsehsender zu rennen und Privates auszuplaudern. "Entweder man will mit Gewalt in die Öffentlichkeit oder vielleicht will man auch die 1.000 Euro mitnehmen. Aber ich finde, es gehört sich nicht", stellte der Musiker klar.

Pietro stellte sich im Netz ganz klar auf Sarahs Seite. "Ich weiß auf jeden Fall, dass sie schon seit sechs Monaten eine Krise haben und dass Sarah dann auch gesagt hat: 'Ich möchte keine Beziehung mehr!'" Das habe sie auch Roberto gesagt. "Er hat es auf jeden Fall nicht aus dem Internet rausbekommen", meinte der Sänger klipp und klar.

Thüringen Press / ActionPress Sarah Lombardi, Sängerin

Splash News Pietro Lombardi bei der McDonald's Benefiz Gala 2018

Instagram / sarellax3 Collage: Roberto und Sarah Lombardi

