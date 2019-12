Sie gehen ab sofort getrennte Wege! Sarah Lombardi (27) fand nach dem Ehe-Aus mit Sänger Pietro Lombardi (27) eine starke Schulter in ihrem neuen Freund Roberto. Auch bei der Erziehung mit ihrem Söhnchen Alessio (4) schien der Fitness-Liebhaber der Beauty eine große Stütze zu sein. Jetzt gestand die Sängerin aber auf Social Media überraschend, dass sie nicht mehr mit Roberto in einer Beziehung ist!

In einer Frage-Runde auf Instagram wurde die Brünette von einem Fan nach ihrem aktuellen Beziehungsstatus gefragt und gab eine überraschende Antwort. "Nein, wir sind nicht mehr zusammen! Aber ihr wisst, dass ich mein Liebesleben die letzten Jahre so gut es ging, privat gehalten habe", offenbarte die 27-Jährige. Sie fügte hinzu, dass sie auch in Zukunft, ihre Beziehungen privat halten wolle.

Bereits Anfang des Jahres machten Trennungsgerüchte die Runde. Damals bestätigte ein Bekannter gegenüber Bunte das vermeintliche Liebes-Aus. Nur kurz darauf teilte die Musikerin in ihrer Insta-Story schmusende Aufnahmen mit ihrem damaligen Freund, die das widerlegten – doch diese Aufnahmen gehören jetzt endgültig der Vergangenheit an.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi (r.) mit ihrem Freund Roberto auf Mauritius, 2019

Instagram / sarellax3 Roberto und Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto im Fitnessstudio

