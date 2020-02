Droht diese Liebe bald zu zerbröckeln? Nach seinem freiwilligen Abgang in der Die Bachelorette-Staffel von Gerda Lewis (27) kam der einstige Rosensammler Mudi Sleiman wieder mit seiner Ex-Flamme Nathalia Goncalves Miranda zusammen. Die Latina war zuvor auf der Jagd um die Gunst von Der Bachelor-Junggeselle Andrej Mangold (33). Seitdem waren die beiden das Vorzeige-Paar der deutschen TV-Landschaft. Doch das junge Glück soll sich jetzt öffentlich heftig gestritten haben, wie Promiflash jüngst erfahren hat.

Laut eines Insiders stürmte Nathalia in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Nachtclub in Osnabrück, wo Mudi angeblich mit einer anderen Frau zugange gewesen sein soll. Lediglich in einen Pyjama gehüllt, soll die Beauty ihren Freund lautstark aufgefordert haben, umgehend nach Hause zu fahren, wie ein Kontakt Promiflash berichtete. Vor der Tür soll der Streit dann eskaliert sein, bis das Duo von dannen gerauscht sei. Wie es danach weiterging, ist bis dato unklar.

Laut des Augenzeugen soll Mudi in dem Club in einem separaten Bereich mit einer fremden Frau getanzt haben. Schon innerhalb der Kuppel-Show hatte der Muskelmann immer wieder betont, wie gern er die Hüften kreisen lässt.

Instagram / nathaliagonca1ves Mudi Sleiman und Nathalia Goncalves Miranda

