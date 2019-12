Kaum zu glauben aber wahr! Vor einem Jahr fiel die letzte Klappe der neunten Staffel von Der Bachelor. Dort fand Ex-Basketballer Andrej Mangold (32) in Zumba-Trainerin Jennifer Lange (26) seine große Liebe. Auch jetzt sind die beiden Influencer noch ein Paar und könnten kaum glücklicher sein. Die anderen 21 Kandidatinnen gingen in der Kuppelshow allerdings leer aus. Promiflash zeigt euch, welche Rosen-Ladys von 2019 mittlerweile in festen Händen sind.

Nadine Illa (31) ärgerte sich zumeist über zu wenig Gesprächsgelegenheiten mit Andrej und musste in Folge sechs gehen. Seit März dieses Jahres hat der langjährige Single aber einen neuen Mann in seinem Leben. Mit ihrem Stefan urlaubt sie aktuell in der Dominikanischen Republik. Schon in der fünften Episode war das Flirt-Abenteuer für Cecilia Asoro vorbei. Das Model ist seit Juni allerdings mit einem ehemaligen Take Me Out-Kandidaten liiert. Claudia Gottwald meldete sich ebenfalls kurz nach der Ausstrahlung der Sendung mit einem Paar-Selfie im Netz. Die damalige Stewardess zog sich aber vor einiger Zeit aus der Öffentlichkeit zurück.

Deutlich präsenter feiert Andrejs Zweitplatzierte Evanthia Benetatou (27) ihre neue Beziehung. Nach ihrer Teilnahme bei Promi Big Brother im August ließ die gebürtige Griechin ihre Fans an ihrem neuen Liebesglück mit Fitness-Influencer Chris teilhaben. Mittlerweile plant das Paar sogar schon Nachwuchs. Für mehr Wirbel sorgte die Paar-News bei Nathalia Goncalves Miranda. Die gebürtige Brasilianerin führte eine längere On-Off-Liaison mit Bachelorette-Kandidat Mudi Sleiman. Sie steckte der Rosenverteilerin Gerda Lewis (27) sogar, dass der Hobby-Tänzer nicht ganz unbefangen sei. Mittlerweile haben die zwei aber Nägel mit Köpfen gemacht.

Die frischste Partnerschaft dürfte Christina Graß (31) haben. Die Miss Norddeutschland von 2017 ist aktuell bei Bachelor in Paradise im TV zu sehen. Dort bandelt sie mit Marco Cerullo (31) an, mit dem sie vermeintlich noch zusammen ist. Hattet ihr diese sechs Damen noch auf dem Schirm? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / na_illi Nadine Illa mit ihrem Partner Stefan

Anzeige

Instagram/ceciliaasoro, Instagram/koki7972 Cecilia und Markus

Anzeige

Instagram / claudiii__g Claudia Gottwald im März 2019

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit Freund Chris, Oktoberfest 2019

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda und Mudi Sleiman, Reality-TV-Stars

Instagram / marcocerullo_official "Bachelor in Paradise"-Kandidaten Marco Cerullo und Christina Graß



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de